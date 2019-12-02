2019-12-02T12:43:18+03:00
Общество

«Она его одела и пыталась оживить»: мать провела ночь с мертвым трехлетним сыном

В Новосибирске по факту гибели 3-летнего мальчика в ванной назначена экспертиза
Александра СУДАРЬ
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Малыш утонул в ванной, пока мама была в магазине. Фото: соцсети.Малыш утонул в ванной, пока мама была в магазине. Фото: соцсети.
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КП-Новосибирск стали известны новые обстоятельства гибели трехлетнего малыша в Первомайском районе Новосибирска. В конце октября мы писали, что малыш утонул в ванной, пока его мама была в магазине. По крайней мере на этой версии настаивает сама женщина.

— Известно, что мама снимала квартиру, сама она была не из Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Сейчас выяснились еще некоторые подробности, касающиеся гибели ребенка. Как сообщил КП-Новосибирск источник в силовых структурах, после того, как мама обнаружила, что малыш погиб, она вытащила его из ванны.

— Говорит: пыталась его откачать, оживить. Потом одела ребенка. И только почему-то на следующий день вызвала врачей, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что после гибели малыша женщина несколько раз пыталась покончить с собой. Что касается отца ребенка, то в свидетельстве о рождении стоит прочерк.

— Возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проводится судебная экспертиза, — сообщили КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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