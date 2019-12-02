Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом
Публичные консультации по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов» проводятся с 20 ноября по 10 декабря 2019 года.
— С помощью этого проекта предлагается изменить требования к лицензиатам в части обязательного наличия на лицензируемых объектах оборудования, не используемого непосредственно для переработки металлолома, предусмотреть в правилах по обращению с ломом и отходами черных, цветных металлов возможность ведения системы учета отчуждаемого металлолома в электронном виде, уточняются понятия: «заготовка», «хранение», «переработка» и подлежащие лицензированию виды работ, — сообщает пресс-служба министерства экономического развития Новосибирской области.
Принять участие в публичных консультациях, высказать свои замечания и предложения, а также подробнее ознакомиться с самим проектом можно на сайте regulation.gov.ru. Предложения и замечания можно также направить в министерство экономического развития Новосибирской области по электронной почте.
ИСТОЧНИК KP.RU