2019-12-02T12:34:29+03:00
Экономика

Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом

Публичные консультации по данному проекту проводятся с 20 ноября по 10 декабря 2019 года
Алена КУЛЕШОВА
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Люди могут принять участие в публичных консультациях по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов».Люди могут принять участие в публичных консультациях по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Публичные консультации по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов» проводятся с 20 ноября по 10 декабря 2019 года.

— С помощью этого проекта предлагается изменить требования к лицензиатам в части обязательного наличия на лицензируемых объектах оборудования, не используемого непосредственно для переработки металлолома, предусмотреть в правилах по обращению с ломом и отходами черных, цветных металлов возможность ведения системы учета отчуждаемого металлолома в электронном виде, уточняются понятия: «заготовка», «хранение», «переработка» и подлежащие лицензированию виды работ, — сообщает пресс-служба министерства экономического развития Новосибирской области.

Принять участие в публичных консультациях, высказать свои замечания и предложения, а также подробнее ознакомиться с самим проектом можно на сайте regulation.gov.ru. Предложения и замечания можно также направить в министерство экономического развития Новосибирской области по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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