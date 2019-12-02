«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-02T12:29:23+03:00

Таксист из Колывани, заглядывающий девушкам под юбки попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Кадр из видео

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Таксист из Колывани, заглядывающий девушкам под юбки попал на камеры видеонаблюдения в продуктовом магазине. На кадрах записи видно, как мужчина безобидно рассматривает товары на полках, но в один момент, когда стоящая рядом с ним девушка отворачивается, он незаметно фотографирует ее под юбкой.

— Этот мужчина работает таксистом в рабочем поселке Колывань. Он не отрицает, что делал такие фотографии. При этом, судя по разговору, этот случай не единичный, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Полиция в данной ситуации не усматривает ни состава правонарушения, ни состава преступления.

Автор также утверждает, что таксиста-фотографа замечали не только в магазинах Колывани, но и в торговых центрах Новосибирска.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей утверждают, что поведение мужчины возмутительно, однако в современном мире это, к сожалению, уже не удивляет. А некоторые люди отметили, что к подобному поведению нужно относиться как к поведению людей, имеющих психологические отклонения. Поэтому, по мнению людей, здесь требуется не помощь полиции, а помощь медиков:

— Извращенец больной! Ему врач нужен, а не полиция,

— Сейчас такое повсеместно можно увидеть. Ходят и фотографируют.

— А если он вот это все в интернет выкладывает?

— Неужели он без этого не может? Позорище! — пишут люди.

Таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует.

ИСТОЧНИК KP.RU