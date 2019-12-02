«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует
Таксист из Колывани, заглядывающий девушкам под юбки попал на камеры видеонаблюдения в продуктовом магазине. На кадрах записи видно, как мужчина безобидно рассматривает товары на полках, но в один момент, когда стоящая рядом с ним девушка отворачивается, он незаметно фотографирует ее под юбкой.
— Этот мужчина работает таксистом в рабочем поселке Колывань. Он не отрицает, что делал такие фотографии. При этом, судя по разговору, этот случай не единичный, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Полиция в данной ситуации не усматривает ни состава правонарушения, ни состава преступления.
Автор также утверждает, что таксиста-фотографа замечали не только в магазинах Колывани, но и в торговых центрах Новосибирска.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей утверждают, что поведение мужчины возмутительно, однако в современном мире это, к сожалению, уже не удивляет. А некоторые люди отметили, что к подобному поведению нужно относиться как к поведению людей, имеющих психологические отклонения. Поэтому, по мнению людей, здесь требуется не помощь полиции, а помощь медиков:
— Извращенец больной! Ему врач нужен, а не полиция,
— Сейчас такое повсеместно можно увидеть. Ходят и фотографируют.
— А если он вот это все в интернет выкладывает?
— Неужели он без этого не может? Позорище! — пишут люди.
Таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует.
ИСТОЧНИК KP.RU