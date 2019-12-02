2019-12-02T12:08:29+03:00
Общество

«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб

Покупательницы винит в неприятной истории грызунов
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Хлеб будто погрызли. Фото: FlampХлеб будто погрызли. Фото: Flamp
Изменить размер текста:

Жителей Новосибирска возмутила ситуация в одном из магазинов. Сибирячка решила зайти в супермаркет за хлебом, взяла с полки взяла первую попавшуюся выпечку и не посмотрела на ее состояние. Придя домой, девушка решила покушать, и ее ждал «сюрприз».

— Упаковка цельная, освещение мрачное, не заметили «крысиный» подарочек от производителя. Конечно, менять или возвращать деньги затруднительно, живем не рядом, — пишет в отзыве на «Flamp» сибирячка.

На фотографиях видно, что упаковка на выпечке целая, а вот сама булка нет. В районе корочке четко видны отпечатки зубов. Видимо, крысе захотелось полакомиться свежеиспеченной хрустящей выпечкой.

Сибиряки пришли в ужас от увиденного на кадрах:

— Вот тебе и кушайте на здоровье!

— Я бы и собаку кормить им не стала, все-таки крысы - переносчики бешенства.

— Возможно, хлеб был нормальный, а крысы по полкам лазят!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом
«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует
«Да это Леди Гага!»: девушка с необычной прической рассмешила пассажиров метро
«С сердцем стало плохо»: водитель врезался в рекламный щит и погиб
«У сына только появился шанс!»: новосибирские врачи потеряли документы умирающего мальчика накануне полета в Москву
«Таких надо сажать в тюрьму!»: соцсети взбесил водитель, который заблокировал выезд скорой из двора
«Иди сюда, разберемся»: пьяный мужчина разбил припаркованный автомобиль, приняв водителя за вора
«Реально обидно»: новосибирец купил булочку с повидлом, в которой не было начинки
Комплимент от шефа: жительнице Новосибирска продали курицу с тараканом
Наградили спустя 75 лет: внук получил медаль своего погибшего деда-фронтовика
В Новосибирске под окнами девятиэтажки нашли мертвого парня
«Я аж разрыдалась»: уличный певец с рыжей бородой растрогал сибиряков песней об умирающих детях
«Вызывайте пожарных!»: сибирячка в коротеньких шортах показала макарену для взрослых
Шура снял на видео, как нарушает правила дорожного движения в Новосибирске
«Красивая победа»: «Сибирь» обыграла хоккеистов «Северстали»
Собаку забрали из приюта полгода назад: только посмотрите, какой она стала
«Ушел на работу и исчез»: пропал новосибирец с бородой и в черных ботинках
«За клиента бьются»: два такси столкнулись на улице Кропоткина в Новосибирске
Освоили президентский грант: школьникам, которым сделали футбольные ворота из труб, подарят новые
Ножом в спину: 56-летний сибиряк жестоко расправился с возлюбленной, которая младше на 11 лет
«Почему он - герой?»: сибиряка, оплатившего всем проезд в маршрутке, осудили в соцсетях
«Что это за животное?»: продавец телефонных чехлов довел девочку до слез в ее день рождения
В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов