«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб
Жителей Новосибирска возмутила ситуация в одном из магазинов. Сибирячка решила зайти в супермаркет за хлебом, взяла с полки взяла первую попавшуюся выпечку и не посмотрела на ее состояние. Придя домой, девушка решила покушать, и ее ждал «сюрприз».
— Упаковка цельная, освещение мрачное, не заметили «крысиный» подарочек от производителя. Конечно, менять или возвращать деньги затруднительно, живем не рядом, — пишет в отзыве на «Flamp» сибирячка.
На фотографиях видно, что упаковка на выпечке целая, а вот сама булка нет. В районе корочке четко видны отпечатки зубов. Видимо, крысе захотелось полакомиться свежеиспеченной хрустящей выпечкой.
Сибиряки пришли в ужас от увиденного на кадрах:
— Вот тебе и кушайте на здоровье!
— Я бы и собаку кормить им не стала, все-таки крысы - переносчики бешенства.
— Возможно, хлеб был нормальный, а крысы по полкам лазят!
ИСТОЧНИК KP.RU