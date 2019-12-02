«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-02T12:08:29+03:00

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Жителей Новосибирска возмутила ситуация в одном из магазинов. Сибирячка решила зайти в супермаркет за хлебом, взяла с полки взяла первую попавшуюся выпечку и не посмотрела на ее состояние. Придя домой, девушка решила покушать, и ее ждал «сюрприз».

— Упаковка цельная, освещение мрачное, не заметили «крысиный» подарочек от производителя. Конечно, менять или возвращать деньги затруднительно, живем не рядом, — пишет в отзыве на «Flamp» сибирячка.

На фотографиях видно, что упаковка на выпечке целая, а вот сама булка нет. В районе корочке четко видны отпечатки зубов. Видимо, крысе захотелось полакомиться свежеиспеченной хрустящей выпечкой.

Сибиряки пришли в ужас от увиденного на кадрах:

— Вот тебе и кушайте на здоровье!

— Я бы и собаку кормить им не стала, все-таки крысы - переносчики бешенства.

— Возможно, хлеб был нормальный, а крысы по полкам лазят!

ИСТОЧНИК KP.RU