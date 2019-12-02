2019-12-02T09:47:29+03:00
Происшествия

«С сердцем стало плохо»: водитель врезался в рекламный щит и погиб

Очевидцы утверждают, что новосибирец был мертв еще до столкновения с конструкцией
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец врезался с рекламную конструкцию и погиб. Фото: «АСТ-54»Новосибирец врезался с рекламную конструкцию и погиб. Фото: «АСТ-54»
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В Советском районе Новосибирска водитель Mitsubishi Outlander погиб за рулем своего авто. Все случилось, когда новосибирец ехал по проспекту Строителей. В какой-то момент машина потеряла контроль. Иномарке выехала с дороги в сугроб, еще какое-то время авто двигалось по снегу, пока не врезалось в рекламный щит. Водителю было 54 года.

— Водителю с сердцем плохо стало. Выехал на тротуар и почти остановку проехал по тротуару уже мертвый, пока щит не попался на пути и не остановил машину, — сообщила подписчица группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Анна.

Также очевидцы утверждают, что водитель задавил двух домашних собак, которые в это время были с хозяйкой на прогулке.

— Какое счастье, что бедную собаку задавил , а не детей или навстречу кому-то не вылетел , будем считать это счастливой случайностью, — прокомментировали аварию подписчики паблика.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая установит детали ДТП, а также причину гибели пожилого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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