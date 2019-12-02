«Таких надо сажать в тюрьму!»: соцсети взбесил водитель, который заблокировал выезд скорой из двора
Медицинская помощь понадобилась жильцу дома №6 по улице Гаранина. Бригада врачей благополучно попала во двор, но пока медики помогали больному, выезд заблокировал автомобиль. Об этом сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».
— Водитель «Хонды» заехал во двор дома Гаранина 7, припарковал свой автомобиль возле подъезда и ушел. Двор с одним выездом, там стояла скорая, он ее видел. Теперь врачи скорой помощи не могут выехать со двора, — написали очевидцы в паблике.
Этот случай возмутил новосибирцев.
— Надо вызвать полицию и отвезти эту машину на штрафстоянку, — предложили люди. — Соберитесь толпой да переверните тачку.
— Таких надо сажать в тюрьму! Водитель не думает, что завтра помощь врачей понадобится ему и будут потеряны считанные секунды.
Но были и те, кто уверен, что у скорой было место для маневра, но медики принципиально не захотели обруливать.
— Нормально припарковался мужчина. Это не его проблема, что в городе парковки совсем нет. У скорой колеса есть, можно и объехать. Совсем обленилились.
Сибиряк заблокировал выезд скорой.
ИСТОЧНИК KP.RU