2019-12-02T07:35:49+03:00
Общество

«Таких надо сажать в тюрьму!»: соцсети взбесил водитель, который заблокировал выезд скорой из двора

Врачи приехали на срочный вызов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк бросил свое авто и заблокировал выезд скорой. Фото: стоп-кадрСибиряк бросил свое авто и заблокировал выезд скорой. Фото: стоп-кадр
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Медицинская помощь понадобилась жильцу дома №6 по улице Гаранина. Бригада врачей благополучно попала во двор, но пока медики помогали больному, выезд заблокировал автомобиль. Об этом сообщают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

— Водитель «Хонды» заехал во двор дома Гаранина 7, припарковал свой автомобиль возле подъезда и ушел. Двор с одним выездом, там стояла скорая, он ее видел. Теперь врачи скорой помощи не могут выехать со двора, — написали очевидцы в паблике.

Этот случай возмутил новосибирцев.

— Надо вызвать полицию и отвезти эту машину на штрафстоянку, — предложили люди. — Соберитесь толпой да переверните тачку.

— Таких надо сажать в тюрьму! Водитель не думает, что завтра помощь врачей понадобится ему и будут потеряны считанные секунды.

Но были и те, кто уверен, что у скорой было место для маневра, но медики принципиально не захотели обруливать.

— Нормально припарковался мужчина. Это не его проблема, что в городе парковки совсем нет. У скорой колеса есть, можно и объехать. Совсем обленилились.

Сибиряк заблокировал выезд скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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