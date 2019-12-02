2019-12-02T07:34:50+03:00
Общество

«Иди сюда, разберемся»: пьяный мужчина разбил припаркованный автомобиль, приняв водителя за вора

Он подумал, что владелец машины — таксист, который украл у него телефон
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пьяный новосибирец ногами разбил машину по ошибке. Фото: стоп-кадрПьяный новосибирец ногами разбил машину по ошибке. Фото: стоп-кадр
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Неприятный инцидент произошел сегодня ночью, 2 декабря, возле дома №6 по улице Спортивная. Неадекватный мужчина с криками «За ВДВ» набросился на припаркованный автомобиль. Он со всей силы пинал его ногами, бил стекла, оторвал зеркала.

— Иди сюда, разберемся! — кричал мужчина и продолжал уничтожать машину.

Видео происходящего опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск». Чуть позже из подъезда вышли несколько мужчин, которые утихомирили буйного сибиряка. После — его забрали полицейские. Как сообщает подписчица паблика, из разговора жильцы поняли, что пьяный мужчина перепутал автомобиль.

— Якобы водитель такси украл у него телефон, но вроде это была совсем не та машина, которую он искал, — написала женщина.

Подписчики паблика возмутились вопиющей ситуации, ведь авто нанес серьезный ущерб, кто же теперь его восстановит.

— Хоть машина не моя, но почему-то захотелось расправы над ним, — прокомментировали люди. — Пинал, пинал, как только владелец вышел, сразу заверещал «только ударь, только ударь».

— Это же он сколь вылакал, что на машину кинулся да еще чужую!

Сибиряк испортил чужой автомобиль по ошибке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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