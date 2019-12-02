«Иди сюда, разберемся»: пьяный мужчина разбил припаркованный автомобиль, приняв водителя за вора
Неприятный инцидент произошел сегодня ночью, 2 декабря, возле дома №6 по улице Спортивная. Неадекватный мужчина с криками «За ВДВ» набросился на припаркованный автомобиль. Он со всей силы пинал его ногами, бил стекла, оторвал зеркала.
— Иди сюда, разберемся! — кричал мужчина и продолжал уничтожать машину.
Видео происходящего опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск». Чуть позже из подъезда вышли несколько мужчин, которые утихомирили буйного сибиряка. После — его забрали полицейские. Как сообщает подписчица паблика, из разговора жильцы поняли, что пьяный мужчина перепутал автомобиль.
— Якобы водитель такси украл у него телефон, но вроде это была совсем не та машина, которую он искал, — написала женщина.
Подписчики паблика возмутились вопиющей ситуации, ведь авто нанес серьезный ущерб, кто же теперь его восстановит.
— Хоть машина не моя, но почему-то захотелось расправы над ним, — прокомментировали люди. — Пинал, пинал, как только владелец вышел, сразу заверещал «только ударь, только ударь».
— Это же он сколь вылакал, что на машину кинулся да еще чужую!
Сибиряк испортил чужой автомобиль по ошибке.
ИСТОЧНИК KP.RU