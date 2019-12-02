«Реально обидно»: новосибирец купил булочку с повидлом, в которой не было начинки
Один из жителей Новосибирска рассказал о своей не самой удачной покупке: булочки с повидлом, в которой нет повидла. Мужчина поделился ее фотографиями в группе «ЧС54 | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото показана разрезанная булочка, где вместо повидла видна одна маленькая красная точка. Снимок сопровождается гневны рассказом мужчины.
— Это булочка с повидлом. Производитель, вы серьезно? А повидло где? Ваш хлеб — позор! Таким хлебобулочным изделиям не место на прилавках! — пишет недовольный любитель выпечки.
Впрочем, пользователи социальных сетей отнеслись с юмором к проблеме мужчины.
— А точка красного цвета чем не повидло! — пишет один комментаторов.
— Вот когда беляш такой покупаешь, тогда реально обидно, — делиться личными опытом другой комментатор.
ИСТОЧНИК KP.RU