Комплимент от шефа: жительнице Новосибирска продали курицу с тараканом
Одна из жительниц Новосибирска наглядно продемонстрировала вред фаст-фуда. В купленной ей жареной курочке оказался не менее жареный таракан. Видео своего обеда она анонимно опубликовала в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видны куски курицы с непонятными черными пятнами. Сама женщина идентифицирует их как некое насекомое.
— Вот это туловище, а вот это голова, — говорит автор видео, препарируя свой обед.
Пользователи социальных сетей, которых пыталась предупредить женщина, больше обратили внимания на ее не совсем чистые руки, чем на посторонний предмет в курице.
— Бяку в булке увидела, а на руках нет, — пишет один из комментаторов.
Таракан в курице.
ИСТОЧНИК KP.RU