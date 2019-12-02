Комплимент от шефа: жительнице Новосибирска продали курицу с тараканом

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-02T06:41:18+03:00

Женщина не растерялась и засняла свой обед на видео

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Одна из жительниц Новосибирска наглядно продемонстрировала вред фаст-фуда. В купленной ей жареной курочке оказался не менее жареный таракан. Видео своего обеда она анонимно опубликовала в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видны куски курицы с непонятными черными пятнами. Сама женщина идентифицирует их как некое насекомое.

— Вот это туловище, а вот это голова, — говорит автор видео, препарируя свой обед.

Пользователи социальных сетей, которых пыталась предупредить женщина, больше обратили внимания на ее не совсем чистые руки, чем на посторонний предмет в курице.

— Бяку в булке увидела, а на руках нет, — пишет один из комментаторов.

Таракан в курице.

ИСТОЧНИК KP.RU