Наградили спустя 75 лет: внук получил медаль своего погибшего деда-фронтовика

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-02T06:37:43+03:00

Его предок вынес из под огня 19 человек

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В Новосибирске прошло торжественное награждение, на котором медаль вручили родным старшины медицинской службы, Ивана Гришака. Фронтовик погиб в 1944 году и был захоронен в братской могиле в Ленинградской области. Поэтому медаль «За боевые заслуги» вручили внуку погибшего старшины — Игорю Сидоренко. Мужчина долго искал информацию о своем деде.

— Его забрали на фронт в самом начале войны: он был санитарным инструктором стрелковой роты. В одном из наступательных боев, в районе деревни Вешки Новгородского района Ленинградской области, он вынес из-под пулеметного и артиллерийского огня девятнадцать своих товарищей с оружием, — приводит слова Игоря Сидоренко пресс-служба Министерства Обороны РФ.

Теперь об этом подвиге сибиряка знает не только семья фронтовика, но и вся страна.

ИСТОЧНИК KP.RU