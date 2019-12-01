«Красивая победа»: «Сибирь» обыграла хоккеистов «Северстали»
У новосибирских любителей хоккея есть повод порадоваться: в воскресенье, 1 декабря, «Сибирь» на выезде обыграла череповецкую «Северсталь».
Для новосибирской команды выиграть этот матч было психологически важно: на прошлой игре они прервали серию поражений, и нужно было закрепить успех. Что, собственно, у «Сибири» получилось. Первый период хоккеисты закончили со счетом 4:1, и не дали сопернику себя обойти. В итоге матч, к радости болельщиков, завершился со счетом 6:4.
Пользователи соцсетей радуются за новосибирскую команду:
- Красивая победа, молодцы!
- Это «Сибирь», если настроены на победу, то уже не удержать!
- Наконец-то! Давайте, клюшками машите! – пишут комментаторы.
Следующая игра у команды состоится 4 декабря: им предстоит встреча с давним соперником – омским «Авангардом».
ИСТОЧНИК KP.RU