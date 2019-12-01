2019-12-01T20:39:37+03:00
Спорт

«Красивая победа»: «Сибирь» обыграла хоккеистов «Северстали»

Матч закончился со счетом 6:4
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирские хоккеисты одолели противников. Фото: ХК «Сибирь».Новосибирские хоккеисты одолели противников. Фото: ХК «Сибирь».
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У новосибирских любителей хоккея есть повод порадоваться: в воскресенье, 1 декабря, «Сибирь» на выезде обыграла череповецкую «Северсталь».

Для новосибирской команды выиграть этот матч было психологически важно: на прошлой игре они прервали серию поражений, и нужно было закрепить успех. Что, собственно, у «Сибири» получилось. Первый период хоккеисты закончили со счетом 4:1, и не дали сопернику себя обойти. В итоге матч, к радости болельщиков, завершился со счетом 6:4.

Пользователи соцсетей радуются за новосибирскую команду:

- Красивая победа, молодцы!

- Это «Сибирь», если настроены на победу, то уже не удержать!

- Наконец-то! Давайте, клюшками машите! – пишут комментаторы.

Следующая игра у команды состоится 4 декабря: им предстоит встреча с давним соперником – омским «Авангардом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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