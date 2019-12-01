Шура снял на видео, как нарушает правила дорожного движения в Новосибирске
Певец Шура родом из Новосибирска, но приезжает сюда нечасто. Так что 30 ноября, в день концерта в столице Сибири, артист с удовольствием прогулялся по родному городу и рассказал свои подписчика в инстаграме истории, связанные с памятными для него местами. Одним из них оказался ЦУМ:
- Еще при старом ЦУМе была такая аллея, где люди ставили столы с носками, трусами. А у меня стояло зеленое «Жигули», и я торговал кассетами. В основном – «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой, - со смехом вспоминал Шура.
Вот только когда он рассказывал об оперном театре, то немного оговорился: назвал его кинотеатром. Но, правда, в следующей фразе сам себя поправил.
Решил Шура в центре Новосибирска еще и немного похулиганить: перебежал улицу Ленина не по пешеходному переходу.
- Мечтал это сделать с детства, - признался певец.
Видимо, в тот момент сотрудников ГИБДД там не было, так что певца никто не оштрафовал. Зато видео с нарушением правил дорожного движения Шура выложил в инстаграме.
Шура снял на видео, как нарушил правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU