2019-12-01T11:10:35+03:00
Общество

Освоили президентский грант: школьникам, которым сделали футбольные ворота из труб, подарят новые

Сибиряки уже объявили сбор средств в соцсетях: планируют потратить 40 тысяч
Татьяна СОЛОВОВА
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Те самые ворота из труб. Фото: vk.com/event189339512Те самые ворота из труб. Фото: vk.com/event189339512
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История с футбольными воротами, которые сделали для школьников из канализационных труб, получила свое продолжение. Напомним, в деревне Оравка Чановского района Новосибирской области детям сделали те самые ворота на средства президентского гранта в рамках проекта «Будущее территории на наших плечах».

Сибиряков возмутила эта история, и они объявили клич в соцсетях, чтобы приобрести детям новые ворота. Даже создали группу «Отправим ворота в Оравку»:

- Нам стыдно перед детьми! В Оравке живет гордость страны и района Кирилл Глушанин. Кирилл взял «золото» по легкой атлетике и «серебро» по футболу на VIII Всемирных соревнованиях среди детей, победивших рак. Мы хотим помочь Кириллу и его друзьям и другим мальчишкам, которые любят футбол, - написали неравнодушные сибиряки.

Планируют на ворота потратить около 40 тысяч рублей. Все, кто хочет помочь, могут перевести деньги на карту Сбербанка: ее номер 4276 8440 2562 1046.

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Однако одни из местных общественников утверждают, что построить ворота именно из труб — полностью инициатива местных жителей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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