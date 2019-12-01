Освоили президентский грант: школьникам, которым сделали футбольные ворота из труб, подарят новые
История с футбольными воротами, которые сделали для школьников из канализационных труб, получила свое продолжение. Напомним, в деревне Оравка Чановского района Новосибирской области детям сделали те самые ворота на средства президентского гранта в рамках проекта «Будущее территории на наших плечах».
Сибиряков возмутила эта история, и они объявили клич в соцсетях, чтобы приобрести детям новые ворота. Даже создали группу «Отправим ворота в Оравку»:
- Нам стыдно перед детьми! В Оравке живет гордость страны и района Кирилл Глушанин. Кирилл взял «золото» по легкой атлетике и «серебро» по футболу на VIII Всемирных соревнованиях среди детей, победивших рак. Мы хотим помочь Кириллу и его друзьям и другим мальчишкам, которые любят футбол, - написали неравнодушные сибиряки.
Планируют на ворота потратить около 40 тысяч рублей. Все, кто хочет помочь, могут перевести деньги на карту Сбербанка: ее номер 4276 8440 2562 1046.
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«Стыдно перед детьми»: сибиряков возмутили футбольные ворота из канализационных труб
Однако одни из местных общественников утверждают, что построить ворота именно из труб — полностью инициатива местных жителей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU