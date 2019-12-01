Ножом в спину: 56-летний сибиряк жестоко расправился с возлюбленной, которая младше на 11 лет
Криминальная история в поселке Мошково произошла в субботу, 30 ноября: вечером, около 18.20, 56-летний сибиряк напал на свою 45-летнюю сожительницу.
- Женщину госпитализировали в Мошковскую центральную районную больницу из дома по улице Дубровинской с колото-резаным ранением в спину, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Виновного - сожителя женщины - задержали сразу же:
- Выяснилось, что напал он на женщину во время ссоры, - продолжают в ведомстве. - Сам он - безработный и ранее судимый за кражу.
К слову, это была не единственная семейная драма, которая произошла в этот день. В Чулыме ранее не судимая 21-летняя девушка в 10.35 в доме по улице Северной в ходе ссоры нанесла ножевое ранение своему мужу.
В отношении обоих аозбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
ИСТОЧНИК KP.RU