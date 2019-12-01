«Что это за животное?»: продавец телефонных чехлов довел девочку до слез в ее день рождения

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-01T08:31:39+03:00

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Сибирячка, которая в день рождения дочки пришла вместе с ребенком в бердский магазин, столкнулась с хамством продавца в отделе сотовой связи. О неприятной истории сибирячка рассказала в группе «Бердск Онлайн».

- 27 ноября у моей дочери день рождения, мы с её крёстной отправились в магазин, чтобы купить ей подарок - на её телефон чехол. На первом этаже два отдела телефонных аксессуаров. Подойдя к первому, нас молодой человек отправил в другой, причем с пренебрежением, вроде «телефон дешманский, а у меня тут на айфоны» . Во втором отделе ребёнку ничего не понравилось, - объясняет сибирячка. - Дочери очень приглянулся чехол с блёстками в первом отделе, мы вернулись туда. На просьбу дать примерить понравившийся чехол тот самый молодой человек, отказал. Заявил: «Я же сказал, что не подойдёт».

Мама девочки попыталась объяснить, что у ребёнка праздник. И ребенку в силу её возраста не понять, что не подойдёт, пока сама не увидит. И тут началось невообразимое:

- Продавец сказал, что услуга примерить чехол платная - 100 рублей. Швырнул чехол - примерили, не подошёл. Я заплатила 100 рублей. Продавец отказался дать чек со словами: «За что?». Но я оплатила - обязаны дать чек! – продолжает рассказ мама. - Он, разозлившись, напечатал в компьютере что-то, выбил чек. Ребёнок заплакал от всего происходящего, день испорчен. Я взяла чек со словами: «Бог – не Яшка, видит, кому тяжко». Помогите советом, как наказать и прекратить хамство?

Пользователи соцсетей сейчас не стесняются в комментариях:

- Это что там за животное торгует? Может, устроить там сегодня день примерки чехлов, - пишут сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU