В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов
Полицейские просят новосибирцев помочь найти грабителя, напавшего на 2 октября на офис микрозаймов на улице Богдана Хмельницкого.
- В 20.05 в Калининском районе мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».
Правоохранители обнародовали видео с места происшествия. Всех, кто узнал нападавшего человека, просят связаться с полицией по тел. (383) 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76.
Тем временем пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в группе «Инцидент Новосибирск».
- В банке кредит не дадут, родня может не занять, вот и прутся в эти конторы. А потом, когда приходит время отдавать долг, начинают ныть, что их обманули, - пишут комментаторы.
В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов.
ИСТОЧНИК KP.RU