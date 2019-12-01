СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-01T06:59:42+03:00

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Полицейские просят новосибирцев помочь найти грабителя, напавшего на 2 октября на офис микрозаймов на улице Богдана Хмельницкого.

- В 20.05 в Калининском районе мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».

Правоохранители обнародовали видео с места происшествия. Всех, кто узнал нападавшего человека, просят связаться с полицией по тел. (383) 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76.

Тем временем пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в группе «Инцидент Новосибирск».

- В банке кредит не дадут, родня может не занять, вот и прутся в эти конторы. А потом, когда приходит время отдавать долг, начинают ныть, что их обманули, - пишут комментаторы.

В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов.

ИСТОЧНИК KP.RU