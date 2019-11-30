2019-11-30T22:22:34+03:00
Происшествия

«Хорошо, что не сварился»: седан провалился в яму, разрытую коммунальщиками

В Новосибирске машина снесла ограждения и спикировала в котлован. По предварительным данным, водитель был пьян
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Котлован был огорожен, но водитель не придал этому значения.Котлован был огорожен, но водитель не придал этому значения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске машина упала в котлован, разрытый для коммунального ремонта. Инцидент произошел на Немировича-Данченко, 121.

«Мужчина за рулем седана направил свой автомобиль прямиком на установленные коммунальщиками ограждения. С легкостью их миновав, он вместе с автомобилем рухнул в яму, где приземлился на трубы», — сообщает паблик АСТ-54 в сети «ВКонтакте».

По данным очевидца, водитель был пьян, однако смог сам выбраться из автомобиля.

На место аварии приехали пожарные, полиция и врачи.

В комментариях соцсети горожане обсуждают, достаточно ли были видны предупреждающие знаки и ограждения на месте работы. «Хорошо, что яма пуста и в кипятке не сварился», — отметил один из интернет-пользователей.

Такое, действительно, могло случиться. Подобное произошло 19 ноября в Пензе: «Лада Ларгус» провалилась в яму с кипятком, и двое мужчин в салоне смертельно обварились. Впрочем, в том случае сам провал образовался из-за прорыва, тогда как в Новосибирске котлован был вырыт для проведения работ.

Седан упал в теплотрассу.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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