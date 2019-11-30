2019-11-30T19:48:25+03:00
Звезды

Ксения Собчак посмеялась над собой и голым Константином Богомоловым

Новосибирский пародист, изображавший Шнура и Дудя, теперь прошелся по знаменитой светской львице. И ей понравилось
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ксения Собчак любит посмеяться над собой.Ксения Собчак любит посмеяться над собой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ксения Собчак осталась довольна пародией, которую сделал на нее новосибирский актер Илья Шабельников. В ролике артист в парике изображает светскую львицу и передразнивает ее манеры. Достается и мужу Ксении — режиссеру Константину Богомолову.

— Прохожий, а вы не подскажете, как быстрее пройти к городскому крематорию? Там сегодня премьера спектакля: польская версия «Теремка», где мышку-норушку играет голый Константин Богомолов, — обращается пародийная Ксения к случайному человеку на улице.

Шабельников, известный под ником Satyr, уже пародировал многих российских знаменитостей. Под каток его шуток попадали артист Сергей Шнуров, журналист Юрий Дудь, рэпер Oxxximiron и многие другие звезды.

Фрагмент ролика о себе Ксения Собчак выложила у себя в Instagram.

«Какой все-таки талантливый человек — пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба!!!» — написала Собчак.

Светская львица и экс-кандидат в президенты пишет, что не боится шуток над собой.

«Ироничное отношение к себе и к миру — основа здоровой психики и адекватного восприятия себя. Опасайтесь тех, кто смеется только над другими», — заключила героиня пародии.

Кстати, похвалу в адрес новосибирского пародиста Ксения опубликовала как раз в день его рождения. 30 ноября Шабельникову исполнилось 29 лет.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Пародия на Ксению Собчак от Ильи Сатира
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ИСТОЧНИК KP.RU

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