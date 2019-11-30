2019-11-30T18:30:53+03:00
Общество

«Это тебе»: блондинке из Новосибирска прислали гроб и 6 гвоздик

Сибирячка считает, что получила «подарок» от конкурентов по бизнесу
Ева ЛЮТОВА
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"Подарок" перепугал хозяйку магазина. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk"Подарок" перепугал хозяйку магазина. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk
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Необычный подарок получила жительница микрорайона Просторный в Новосибирске. В магазин табака, которым владеет девушка, принесли огромную коробку, на ней было написано: «Это тебе, блондинка, от коллег по работе». Сибирячка сразу поняла, что сюрприз от недоброжелателей и вызвала полицейских. При кинологах оперативники разорвали картон, а под ним оказался гроб.

— Гроб, 6 гвоздик, записка «от коллег». Сами полицейские были очень удивлены так называемым методам из 90-х, — сообщает паблик Инцидент Новосибирск. — Также 29 ноября хозяйку (магазина) и ее мужа преследовал автомобиль. А еще девушка отметила, что ранее уже поступали угрозы о физической расправе и поджоге магазина.

Блондинка, которой подарили гроб, уверена, что это месть хозяйки другой табачной лавки и ее супруга. Магазины находятся в одном районе и являются прямыми конкурентами, теперь в деле будет разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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