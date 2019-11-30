«Ищу суррогатную маму»: пост сибиряка, мечтающего стать отцом, обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-30T16:12:16+03:00

Комментаторы советуют парню, как ему лучше поступить

Изменить размер текста: A A

Свой откровенный пост сибиряк, мечтающий стать отцом, разместил в группе «Сплетни Новосибирска». Парень не стал ходить вокруг до около и написал прямо:

- Ищу суррогатную мать в возрасте до 28 лет, с опытом или с естественными родами двух детей, - обозначил свои требования новосибирец.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: кто-то поддерживает парня, а кто-то осуждает его желание быть папой:

- Для этого центры планирования есть, я думаю. Но никак ни группы в соцсетях.

- Вы понимаете, сколько вам денег надо?

- Автор, давай возрастной ценз увеличивай, а то все ж у меня есть, а вот по годам опять пролетаю. Ни в доминикану, ни в Таиланд. Дайте хоть рожу, что ли?

- Что за сарказм? Да, даёт Бог детей, да ни тем, к сожалению.

- Если серьезно, то пусть у человека все сложится хорошо, и в семье появится ребенок, - пишут сейчас комментаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смотрят косо. Зато я купила три квартиры и машину»: откровения суррогатной мамы, которая вынашивает уже пятого малыша

Жительница Новосибирска, у которой трое своих детей, рассказала, как решилась за деньги вынашивать чужих (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU