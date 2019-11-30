Голые курсанты чуть не довели пенсионерку до инсульта

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-30T15:05:30+03:00

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В сети «ВКонтакте» появилась жалоба пенсионерки на обнаженных военных. Она анонимно выложена в группе «Ключ-Камышенское плато».

«Крик души» - так называет свое обращение автор – обращен к руководству Новосибирского военного института.

«Позаботьтесь, пожалуйста, о психике детей и пожилых жителей близ стоящих домов. Повешайте шторы в душевой комнате на втором этаже вашего здания. Вечерами, проходя мимо по тротуару, постоянно наблюдаю обнаженных росгвардейцев. Или же это новые методы воспитания?! Молодые люди, вы сами-то хоть относитесь с уважением к месту, что вас воспитывает, кормит и делает. Я – пожилая женщина и сегодня я чуть не получила инсульт... опять, проходя там», - говорится в тексте.

В комментариях к посту некоторые девушки стали уточнять, в какое именно время молодые люди видны в окнах обнаженными. Так же на «крик души» отреагировал депутат областного Заксобрания Алексей Александров.

«Душевые все - закрытого типа. Есть умывальники, там форма одежды - номер два, в брюках, голый торс! Ничего крамольного нет», - написал Александров, который учился в институте 40 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU