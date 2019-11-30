Погода на Новый год в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-30T13:08:02+03:00

Погода на Новый год в Новосибирске не подведет: праздник встретим без сильных морозов

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Погода на Новый год в Новосибирске порадует горожан: более того, с самого начала декабря сильных морозов не ожидается.

- В первой декаде декабря среднесуточная температура будет на 3-4 градуса выше нормы - около минус 8 - минус 12 градусов, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.

Согласна данным портала «Яндекс. Погода», немного похолодает только во второй декаде декабря: столбик термометра с 16 по 22 декабря будет показывать минус 16 - минус 18 градусов.

Зато в двадцатых числах декабря снова потеплеет: до 28 декабря будет минус 9 - минус 15 градусов, а 29 декабря и вовсе будет минус 7 градусов. А 30 и 31 декабря совсем немного похолодает: жечь бенгальские огни и запускать фейерверки новосибирцы будут при минус 12 градусах. Так что если в новогоднюю ночь вы планируете пойти на главную елку - погода вам точно не помешает.

ИСТОЧНИК KP.RU