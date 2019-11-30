2019-11-30T12:07:56+03:00
Происшествия

«Дом полыхал вовсю, веранда рухнула»: мужчина не смог спастись на пожаре в Пашино

ЧП произошло ранним утром 30 ноября, знакомые говорят, что сибиряк жил один
Ева ЛЮТОВА
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Часть дома полностью выгорела. Фото: Вероника Наумова\https://vk.com/incident__pashinoЧасть дома полностью выгорела. Фото: Вероника Наумова\https://vk.com/incident__pashino
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Гибелью человека закончился пожар в новосибирском поселке Пашино. Там загорелся частный дом на улице Подесная. Известно, что в нем проживал одинокий мужчина, спастись из огненной ловушки он не смог, возможно, спал.

— Утром 30 ноября в Пашино сгорел частный дом по адресу улица Подлесная, 17. В результате пожара есть погибший мужчина, хозяин дома. На месте происшествия работали пожарные, скорая помощь и полиция, — сообщает паблик «Инцидент Пашино» со ссылкой на очевидцев.

Также местные жители пишут, что стали свидетелями трагедии.

— Когда муж подъехал, дом полыхал во всю, веранда уже рухнула, — пишет Елена, которая вызывала пожарных.

Пожар унес жизнь хозяина дома. Фото: Вероника Наумова\https://vk.com/incident__pashino

Пожар унес жизнь хозяина дома. Фото: Вероника Наумова\https://vk.com/incident__pashino

ИСТОЧНИК KP.RU

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