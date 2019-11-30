Водитель погиб, столкнувшись с бензовозом под Новосибирском
В Новосибирской области произошла очередная смертельная авария. По данным МВД, автомобили столкнулись на выезде из Черепаново. Это случилось 29 ноября в 15.00.
- 30-летний житель Искитима, управляя автомобилем «Мазда Демия», двигался по автодороге К-15 «Черепаново-Маслянино». В пути следования на 13-м километре он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.
На встречке автомобиль врезался в бензовоз «МАЗ». Для водителя легковой иномарки авария стала смертельной.
ИСТОЧНИК KP.RU