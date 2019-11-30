2019-11-30T08:26:38+03:00
Происшествия

Водитель погиб, столкнувшись с бензовозом под Новосибирском

Смертельная авария произошла на выезде из Черепаново
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Водитель погиб в ДТП.Водитель погиб в ДТП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области произошла очередная смертельная авария. По данным МВД, автомобили столкнулись на выезде из Черепаново. Это случилось 29 ноября в 15.00.

- 30-летний житель Искитима, управляя автомобилем «Мазда Демия», двигался по автодороге К-15 «Черепаново-Маслянино». В пути следования на 13-м километре он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

На встречке автомобиль врезался в бензовоз «МАЗ». Для водителя легковой иномарки авария стала смертельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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