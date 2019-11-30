2019-11-30T07:39:48+03:00
Происшествия

В полыхающем грузовике погиб водитель

Под Новосибирском столкнулось два массивных автомобиля, один из них загорелся
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Один водитель погиб, другого доставили в больницу.Один водитель погиб, другого доставили в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло 29 ноября на трассе Р-255. По данным областного управления МВД России, на 98-м километре столкнулись два автомобиля.

Причиной стал выезд Freightliner на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым IVECO под управлением 46-летнего свердловчанина.

- Произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения, - сообщает областное управление МВД России.

Водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель погиб, столкнувшись с бензовозом под Новосибирском
«Он сидит, мяукает»: сибирячка спасла котенка, замурованного в подвале
«Надо заканчивать с подлецами»: депутат Ганзя внесла законопроект против снюсов
«Отбросило под колеса»: регистратор снял, как иномарка сбила школьницу
Беременные женщины прошли тренинг у сотрудников ГИБДД
«Мой папа – умный: деньги не платит, а шоколадки я получаю» - жительница Новосибирска объяснила, зачем нужны школьные сборы
Грабитель, напавший на офис микрозаймов в Новосибирске, попал на видео
Эксперты измерили любовь к кошкам в разных городах России
Мэр Новосибирска выступил за сокращение новогодних каникул
В Новосибирск придет аномальное тепло
Утаскивает хлеб в норку: сибиряки увидели таинственного зверька на Утиной заводи
«Меня обзывали и донимали»: однорукая татуировщица растрогала соцсети своей честной историей
Эксперты рассказали, каким видят «Академгородок 2.0» в Новосибирске
Для супа - с чесноком: сибиряк делает съедобные ложки
«Жесть, по детям могли попасть»: в Новосибирске обстреляли трамвай №13
На теле - огнестрельная рана: заведующего отделением наркодиспасера нашли мертвым в его квартире
«Ты будешь жить в своих детях»: в Новосибирске простятся с девушкой, которую спасали всей страной
«Ужас! Как здесь ездить?»: водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском
«Просто показали, где ее кексы»: родители из школы, где обидели девочку на чаепитии, дали свою версию
Греем пушками: в Новосибирском театре оперы и балета нет отопления