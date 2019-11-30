В полыхающем грузовике погиб водитель
Под Новосибирском столкнулось два массивных автомобиля, один из них загорелся
Один водитель погиб, другого доставили в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Смертельное ДТП произошло 29 ноября на трассе Р-255. По данным областного управления МВД России, на 98-м километре столкнулись два автомобиля.
Причиной стал выезд Freightliner на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым IVECO под управлением 46-летнего свердловчанина.
- Произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения, - сообщает областное управление МВД России.
Водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU