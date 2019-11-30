В полыхающем грузовике погиб водитель

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-30T07:39:48+03:00

Один водитель погиб, другого доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском столкнулось два массивных автомобиля, один из них загорелся

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Смертельное ДТП произошло 29 ноября на трассе Р-255. По данным областного управления МВД России, на 98-м километре столкнулись два автомобиля.

Причиной стал выезд Freightliner на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым IVECO под управлением 46-летнего свердловчанина.

- Произошло возгорание автомобиля Freightliner, в котором после локализации пожара был обнаружен труп водителя. Им оказался житель поселка Краснообск 1974 года рождения, - сообщает областное управление МВД России.

Водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU