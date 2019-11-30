«Надо заканчивать с подлецами»: депутат Ганзя внесла законопроект против снюсов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-30T07:27:18+03:00

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Депутат Госдумы Вера Ганзя выступила против продажи сосательного табака.

«Внесла законопроект о полном запрете продажи снюса и других смесей, которые быстро вызывают стойкую зависимость, а канцерогенные вещества в его составе приводят к развитию рака», - написала представитель Новосибирской области в Facebook.

Ганзя называет снюс наркотиком-психостимулятором. Это вещество, известное, как сосательный табак, очень популярно среди молодежи. Правоохранители бессильны против него, так как фактически запрета против снюса нет. Между тем, депутат написала в соцсети, что это вещество может привести к летальному исходу.

«Надо заканчивать с этими снюсами, насваями и прочей отравой, Ганзя.

ИСТОЧНИК KP.RU