2019-11-30T07:27:18+03:00
Общество

«Надо заканчивать с подлецами»: депутат Ганзя внесла законопроект против снюсов

Представитель Новосибирской области в Госдуме объяснила, как производители сосательного табака обходят закон
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Снюсы быстро стали популярными у молодежи. Фото: Валерия Панова.Снюсы быстро стали популярными у молодежи. Фото: Валерия Панова.
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Депутат Госдумы Вера Ганзя выступила против продажи сосательного табака.

«Внесла законопроект о полном запрете продажи снюса и других смесей, которые быстро вызывают стойкую зависимость, а канцерогенные вещества в его составе приводят к развитию рака», - написала представитель Новосибирской области в Facebook.

Ганзя называет снюс наркотиком-психостимулятором. Это вещество, известное, как сосательный табак, очень популярно среди молодежи. Правоохранители бессильны против него, так как фактически запрета против снюса нет. Между тем, депутат написала в соцсети, что это вещество может привести к летальному исходу.

«Надо заканчивать с этими снюсами, насваями и прочей отравой, Ганзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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