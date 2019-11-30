«Отбросило под колеса»: регистратор снял, как иномарка сбила школьницу

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-30T06:10:25+03:00

Девочка неожиданно побежала по пешеходному переходу и попала под машину

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Автомобиль сбил школьницу в Новосибирске. Это произошло в Ленинском районе рядом с домом на Забалуева, 5Б.

15-летняя школьница пересекала дорогу по пешеходному переходу. Правда, на другую сторону улицы она побежала слишком неожиданно. Впрочем, судя по всему, водитель и не собирался уступать дорогу пешеходам.

Регистратор одного из случайных автомобилей зафиксировал: девочку сбила Mitsubishi Pajero, отчего школьницу отбросило под колеса встречной машины. Та успела остановиться.

«Пострадавшая с различными травмами, в том числе подозрением на сотрясение головного мозга доставлена в больницу», - сообщает паблик АСТ-54 в сети «ВКонтакте».

Машина сбила школьницу на пешеходном переходе.Видео RU_CHP

ИСТОЧНИК KP.RU