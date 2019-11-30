2019-11-30T06:10:25+03:00
Происшествия

«Отбросило под колеса»: регистратор снял, как иномарка сбила школьницу

Девочка неожиданно побежала по пешеходному переходу и попала под машину
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Регистратор снял момент ДТП.Регистратор снял момент ДТП.
Изменить размер текста:

Автомобиль сбил школьницу в Новосибирске. Это произошло в Ленинском районе рядом с домом на Забалуева, 5Б.

15-летняя школьница пересекала дорогу по пешеходному переходу. Правда, на другую сторону улицы она побежала слишком неожиданно. Впрочем, судя по всему, водитель и не собирался уступать дорогу пешеходам.

Регистратор одного из случайных автомобилей зафиксировал: девочку сбила Mitsubishi Pajero, отчего школьницу отбросило под колеса встречной машины. Та успела остановиться.

«Пострадавшая с различными травмами, в том числе подозрением на сотрясение головного мозга доставлена в больницу», - сообщает паблик АСТ-54 в сети «ВКонтакте».

Машина сбила школьницу на пешеходном переходе.Видео RU_CHP

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель погиб, столкнувшись с бензовозом под Новосибирском
«Он сидит, мяукает»: сибирячка спасла котенка, замурованного в подвале
В полыхающем грузовике погиб водитель
«Надо заканчивать с подлецами»: депутат Ганзя внесла законопроект против снюсов
Беременные женщины прошли тренинг у сотрудников ГИБДД
«Мой папа – умный: деньги не платит, а шоколадки я получаю» - жительница Новосибирска объяснила, зачем нужны школьные сборы
Грабитель, напавший на офис микрозаймов в Новосибирске, попал на видео
Эксперты измерили любовь к кошкам в разных городах России
Мэр Новосибирска выступил за сокращение новогодних каникул
В Новосибирск придет аномальное тепло
Утаскивает хлеб в норку: сибиряки увидели таинственного зверька на Утиной заводи
«Меня обзывали и донимали»: однорукая татуировщица растрогала соцсети своей честной историей
Эксперты рассказали, каким видят «Академгородок 2.0» в Новосибирске
Для супа - с чесноком: сибиряк делает съедобные ложки
«Жесть, по детям могли попасть»: в Новосибирске обстреляли трамвай №13
На теле - огнестрельная рана: заведующего отделением наркодиспасера нашли мертвым в его квартире
«Ты будешь жить в своих детях»: в Новосибирске простятся с девушкой, которую спасали всей страной
«Ужас! Как здесь ездить?»: водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском
«Просто показали, где ее кексы»: родители из школы, где обидели девочку на чаепитии, дали свою версию
Греем пушками: в Новосибирском театре оперы и балета нет отопления