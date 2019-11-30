Беременные женщины прошли тренинг у сотрудников ГИБДД
Под Новосибирском офицеры МВД рассказали будущем матерям, как пользоваться детскими креслами
Перед будущими мамами выступили сотрудники ГИБДД и медики.
Изменить размер текста:
В Черепановском районе офицеры МВД провели тренинг для будущих мам. Он касался применения детских кресел.
- Полицейские и медики рассказали о типичных ошибках при перевозке детей, особенностях поездки с малышом в салоне автомобиля, подготовке ребенка к поездке, - объясняет пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.
Что-то сотрудники ведомства с врачами рассказали устно, что-то показали на экране: будущим матерям представили видеоурок о применении кресел.
ИСТОЧНИК KP.RU