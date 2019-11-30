Беременные женщины прошли тренинг у сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 05:49 2019-11-30T05:49:01+03:00

Перед будущими мамами выступили сотрудники ГИБДД и медики.

Под Новосибирском офицеры МВД рассказали будущем матерям, как пользоваться детскими креслами

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В Черепановском районе офицеры МВД провели тренинг для будущих мам. Он касался применения детских кресел.

- Полицейские и медики рассказали о типичных ошибках при перевозке детей, особенностях поездки с малышом в салоне автомобиля, подготовке ребенка к поездке, - объясняет пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Что-то сотрудники ведомства с врачами рассказали устно, что-то показали на экране: будущим матерям представили видеоурок о применении кресел.

ИСТОЧНИК KP.RU