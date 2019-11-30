Грабитель, напавший на офис микрозаймов в Новосибирске, попал на видео
Ограбление офиса микрозаймов попало на видео. Камера сняла, как в Новосибирске мужчина вошел в помещение и, вытащив из кармана некий предмет, склонился над сотрудницей. Сразу после этого девушка отдала налетчику деньги.
- Неустановленный преступник с применением физической силы похитил у менеджера денежные средства, после чего скрылся, - комментирует этот факт областное управление МВД России.
Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого еще 11 октября. Видимо, отчаявшись самостоятельно найти преступника, ведомство обратилось к жителям:
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-09, 232-19-61, 232-20-02.
Ограбление офиса микрофинансов в Новосибирске попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU