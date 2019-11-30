2019-11-30T05:19:43+03:00
Происшествия

Грабитель, напавший на офис микрозаймов в Новосибирске, попал на видео

МВД просит присмотреться к этому человеку и сообщить в органы, если узнаете его
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Налетчик попал на видео.Налетчик попал на видео.
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Ограбление офиса микрозаймов попало на видео. Камера сняла, как в Новосибирске мужчина вошел в помещение и, вытащив из кармана некий предмет, склонился над сотрудницей. Сразу после этого девушка отдала налетчику деньги.

- Неустановленный преступник с применением физической силы похитил у менеджера денежные средства, после чего скрылся, - комментирует этот факт областное управление МВД России.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого еще 11 октября. Видимо, отчаявшись самостоятельно найти преступника, ведомство обратилось к жителям:

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-09, 232-19-61, 232-20-02.

Ограбление офиса микрофинансов в Новосибирске попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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