Эксперты измерили любовь к кошкам в разных городах России
Наконец-то нашлись эксперты, которые сравнили популярность кошек в разных городах России. Это важное исследование провели специалисты агентства Zoom Market.
- Из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев, - подсчитали маркетологи, опросив 2640 человек, у которых есть домашние животные.
А также эксперты выяснили, в каких именно городах преобладают кошки. Пьедестал кошачьего почета достался Астрахани. Затем идут Москва, Самара и Санкт-Петербург. Новосибирск расположился на пятом месте.
А менее популярны кошки в Махачкале, Челябинске и Нальчике. Эти города замыкают список из 22, участвовавших в рейтинге.
ИСТОЧНИК KP.RU