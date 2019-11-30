СЕГОДНЯ 05:05 2019-11-30T05:06:53+03:00

Эксперты измерили любовь к кошкам в разных городах России. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске мяукающих зверей заводят реже, чем в Москве и Санкт-Петербурге

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Наконец-то нашлись эксперты, которые сравнили популярность кошек в разных городах России. Это важное исследование провели специалисты агентства Zoom Market.

- Из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев, - подсчитали маркетологи, опросив 2640 человек, у которых есть домашние животные.

А также эксперты выяснили, в каких именно городах преобладают кошки. Пьедестал кошачьего почета достался Астрахани. Затем идут Москва, Самара и Санкт-Петербург. Новосибирск расположился на пятом месте.

А менее популярны кошки в Махачкале, Челябинске и Нальчике. Эти города замыкают список из 22, участвовавших в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU