Мэр Новосибирска выступил за сокращение новогодних каникул

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-30T04:51:16+03:00

Анатолий Локоть объяснил, почему новогодние каникулы считает слишком длинными. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Анатолий Локоть добавил, что уже 15 лет высказывается за уменьшение зимних выгодных

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Глава Новосибирска сказал, что выступает за сокращение новогодних каникул.

- Во-первых, это улучшило бы экономическую ситуацию, во-вторых, стало бы проще возвращаться к привычному темпу работы, - объяснил свою позицию Анатолий Локоть.

Глава мегаполиса добавил, что этой идеи он придерживается уже пятнадцать лет (напомним, прежде Локоть был депутатом Государственной Думы).

Впрочем, любителям долгого зимнего отдыха можно не переживать, а тем, кто хотел бы больше потрудиться – рано радоваться.

- К сожалению, мой голос ничего не решает, - посетовал градоначальник, говоря о продолжительности январского отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU