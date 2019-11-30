2019-11-30T04:19:16+03:00
Общество

В Новосибирск придет аномальное тепло

Синоптики считают, что в начале декабря температура поднимется до нуля градусов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске сохраняется тепло.В Новосибирске сохраняется тепло.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Такому декабрю, как в Новосибирске, скоро позавидует Ташкент. После невероятно мягкой осени горожан ждет щадящая зима. По крайней мере, такими видятся ее ближайшие дни синоптики.

Сначала небесная канцелярия предложит немного закалиться. В воскресенье, 1 декабря портал Gismeteo предвещает городу -12°С -17°С, в понедельник -15°С -19°С, что тоже – не так уж сурово для Сибири.

А вот со вторника, 3 декабря синоптики прочат уверенное потепление: -13°С -15°С. В среду -6°С -8°С, а в четверг, 5 декабря воздух может прогреться даже до нуля градусов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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