Утаскивает хлеб в норку: сибиряки увидели таинственного зверька на Утиной заводи

СЕГОДНЯ 23:13 2019-11-29T23:13:59+03:00

Сибирячка сфотографировала на Утиной заводи в микрорайоне Шлюз маленького зверька, похожего на хорька или норку. Фото: читатель КП-Новосибирск

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Сибирячка сфотографировала на Утиной заводи в микрорайоне Шлюз маленького зверька, похожего на хорька или норку. Пользователи соцсетей гадают, что же это за предприимчивое животное, которое так запасливо утаскивало хлеб в свою норку?

— Мы шли с ребенком из поликлиники и увидели такого зверька. С виду, очень похож на хорька или норку, — рассказала КП-Новосибирск автор фотографий. — Летом его тут не было. Выдры к нам часто заглядывают, уток очень много. Вот и заинтересовались, кто же еще приходит к нам погостить. Этот зверек утаскивал к себе в норку под мостиком хлеб, который на колодце люди оставляют для уток. Мы потом еще подошли поближе к животному, но оно на нас буквально никак не отреагировало — как будто домашнее.

Зверек утаскивал хлеб к себе в норку. Фото: читатель КП-Новосибирск

Подписчики группы «Шлюз Новосибирск» активно обсуждают таинственного зверька, который хозяйничает на Утиной заводи. Некоторые предполагают, что это просто небольшая выдра, для которых это место уже давно стало домом. А некоторые предполагают, что пушистое животное — чей-то потерянный питомец, которого, вероятно, разыскивают хозяева:

— А это не та норка, которая летом у кого-то сбежала?

— Мне кажется, это одна из тех выдр, которые живут на заводи.

— Я думаю, все-таки дикая выдра. Если так, то она вполне может прожить там.

— Странно, что зверек ест хлеб. Дикое животное вряд ли бы стало, — пишут люди.

Некоторые предполагают, что это просто небольшая выдра, для которых Утиная заводь уже давно стало домом

ИСТОЧНИК KP.RU