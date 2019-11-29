2019-11-29T23:13:59+03:00
Общество

Утаскивает хлеб в норку: сибиряки увидели таинственного зверька на Утиной заводи

Пользователи соцсетей пытаются понять, что же за животное заметили жители Шлюза
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка сфотографировала на Утиной заводи в микрорайоне Шлюз маленького зверька, похожего на хорька или норку. Фото: читатель КП-НовосибирскСибирячка сфотографировала на Утиной заводи в микрорайоне Шлюз маленького зверька, похожего на хорька или норку. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Сибирячка сфотографировала на Утиной заводи в микрорайоне Шлюз маленького зверька, похожего на хорька или норку. Пользователи соцсетей гадают, что же это за предприимчивое животное, которое так запасливо утаскивало хлеб в свою норку?

— Мы шли с ребенком из поликлиники и увидели такого зверька. С виду, очень похож на хорька или норку, — рассказала КП-Новосибирск автор фотографий. — Летом его тут не было. Выдры к нам часто заглядывают, уток очень много. Вот и заинтересовались, кто же еще приходит к нам погостить. Этот зверек утаскивал к себе в норку под мостиком хлеб, который на колодце люди оставляют для уток. Мы потом еще подошли поближе к животному, но оно на нас буквально никак не отреагировало — как будто домашнее.

Зверек утаскивал хлеб к себе в норку. Фото: читатель КП-Новосибирск

Зверек утаскивал хлеб к себе в норку. Фото: читатель КП-Новосибирск

Подписчики группы «Шлюз Новосибирск» активно обсуждают таинственного зверька, который хозяйничает на Утиной заводи. Некоторые предполагают, что это просто небольшая выдра, для которых это место уже давно стало домом. А некоторые предполагают, что пушистое животное — чей-то потерянный питомец, которого, вероятно, разыскивают хозяева:

— А это не та норка, которая летом у кого-то сбежала?

— Мне кажется, это одна из тех выдр, которые живут на заводи.

— Я думаю, все-таки дикая выдра. Если так, то она вполне может прожить там.

— Странно, что зверек ест хлеб. Дикое животное вряд ли бы стало, — пишут люди.

Некоторые предполагают, что это просто небольшая выдра, для которых Утиная заводь уже давно стало домом

Некоторые предполагают, что это просто небольшая выдра, для которых Утиная заводь уже давно стало домом

ИСТОЧНИК KP.RU

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