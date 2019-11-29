«Меня обзывали и донимали»: однорукая татуировщица растрогала соцсети своей честной историей

СЕГОДНЯ 23:01 2019-11-29T23:01:56+03:00

С рождения у девушки нет левой руки, но это не помешало ей стать востребованным тату-матером

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Сибирячка Алиса Поступинская — востребованный в Иркутске тату мастер. Однако, клиенты, которые попадают к девушке впервые, не могут скрыть недоуменный взгляд: ведь свои роскошные работы Алиса создает только одной рукой. С рождения у девушки нет левой руки, а точнее — есть только до локтя. Но это не мешает сибирячке создавать на коже людей космические пейзажи, фантастические цветы, животных, скандинавских богов и «мультяшных» героев.

— Никогда не страдала от того, что у меня нет левой руки, даже в детстве не считала себя особенной, — рассказала Алиса Поступинская журналистам КП-Иркутск. — Из-за чего у меня такой дефект, точно не могут сказать даже врачи. Есть предположение, что я неправильно повернулась у мамы в животе, придавила ручку, и она перестала развиваться. Другие дети, конечно, из любопытства донимали меня вопросами, обзывали и подшучивали. Из-за этого мне было тяжело учиться в первом классе, я не хотела ни с кем общаться. Но за год одноклассники привыкли к тому, что у меня нет руки, вопросы прекратились, мы стали дружить. Учеба мне тоже давалась легко, училась на пятерки и четверки, даже на физкультуру ходила: и бегали вместе с другими ребятами, и подтягивалась на правой руке. А еще я просто обожаю рисовать! Маму даже в школу вызывали из-за того, что я рисовала постоянно, на всех уроках. А она только смеялась, мол: «У меня творческий ребенок, ей через картинки проще изучить предмет».

С рождения у девушки нет левой руки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алиса окончила художественную школу, где ее научили не только писать картины, но и проектировать здания. Однако связать свою жизнь сибирячка решила именно с тату-мастерством.

По словам Алисы, в старших классах она узнала, что ее другу набила тату другая девушка. Тогда сибирячку кольнула ревность: ведь теперь, глядя на этот рисунок, он будет вспоминать «мастерицу» всю жизнь. И тогда Алиса решила, что ее тоже должны помнить всегда! Девушка поставила себе цель: любой ценой научиться бить тату.

Сибирячка надеялась, что ее обучат мастерству в одном из популярных тату-салонов Иркутска, но там девушке ответили, что обучающих курсов они не ведут. Тогда целеустремленная Алиса нашла себе наставницу — местную татуировщицу. Для нее это тоже был вызов, ведь обычного человека набивать тату научит каждый, а попробуй-ка, натаскай девочку с одной рукой!

— Помню, как набила другу первый в своей жизни портак: несколько кривых треугольников, — смеется Алиса. — Самое сложное было — стирать лишнюю краску левой рукой, привязав к ней салфетку. Но ничего, приноровилась. Полгода тренировалась на искусственной коже, еще полгода делала татуировки бесплатно, набиралась опыта. А к 16 годам заявила родителям: теперь я буду обеспечивать себя сама!

Связать свою жизнь сибирячка решила именно с тату-мастерством. Фото: alisa_postupinskaya

Уже три года Алиса работает в тату-салоне вместе с той самой девушкой, которая и обучила ее премудростям этого мастерства. У сибирячки есть парень — ее ровесник, который учится на архитектора, а на жизнь зарабатывает съемками ювелирных изделий.

За свою работу девушка получает неплохие деньги: около 50-70 тысяч рублей в месяц. Так как живет она вместе со своим молодым человеком и его семьей, на оплату съемной квартиры Алиса не тратится. А на продукты, шопинг, саморазвитие и путешествия этих средств вполне хватает. Но сейчас у сибирячки появилась очень важная цель — заработать себе на бионический протез, у которого сгибаются все пальцы.

Протез для девушки — вопрос здоровья. Ведь, когда она работает, вся нагрузка ложится на правую руку, из-за чего у нее начинается искривление позвоночника. Кроме того, по словам Алисы, с протезом она будет выглядит эстетичнее.

— Сколько стоит, пока точно не знаю, но предыдущий, более простой, обошелся в полмиллиона рублей. Где нашли деньги? Объявили сборы в благотворительном фонде, но этого не хватало. Обо мне узнал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Иркутской области Илмар Лапиньш и для меня организовали благотворительный концерт! Это очень помогло, мы собрали нужную сумму.

Индивидуальный протез для Алисы изготавливали в Германии. Полгода она жила там вместе с мамой в ожидании заветной руки — и мечта девочки сбылась! Алиса надела протез, когда ей было 11 лет, тогда она быстро приноровилась им пользоваться. Она даже ездила на мотоцикле, да так умело, что принимала участие в детском мотопробеге во Вьетнаме! Но через два года протез стал Алисе маловат. Тогда о «железном коне» пришлось забыть, ведь управлять им одной рукой не только неудобно, но и опасно.

Сибирячка создает на коже людей космические пейзажи, фантастические цветы, животных, скандинавских богов и «мультяшных» героев.Фото: alisa_postupinskaya

Но кроме любимой работы, в жизни девушки также много различных увлечений. Алиса изучает сразу два иностранных языка: английский и немецкий, занимается в тренажерном зале, танцует и увлекается туризмом. Она уже успела побывать в Швейцарии, Испании, Венеции, Флоренции, Таиланде и несколько раз в Германии.

— Протез — это, скорее, моя цель на ближайшее будущее, — говорит Алиса Поступинская. — А вот самая заветная мечта — посмотреть на весь мир, и может быть, даже побывать в космосе! А что? Я думаю, нет ничего невозможного.

Алиса рассказывает, что такая целеустремленность и тяга к творчеству передалась ей от родителей. Ее мама рисует на продажу картины из смолы, а папа увлекается спортом, был фитнес-тренером, а сейчас руководит крупной застройкой в Иркутске.

— Мои друзья настолько привыкли, что я всегда веселая и счастливая, что даже отговорили меня вести блог девушки с одной рукой, — говорит Алиса. — Сначала я записала несколько роликов о том, что иногда мне все-таки сложно в быту, что люди иногда резко реагируют на мою особенность, но продолжать не стала — не в моем это характере, жаловаться на трудности.

Кстати, сейчас Алиса не только создает для своих клиентов потрясающие тату, но и обучает этому других. А вот у самой сибирячки до сих пор нет ни одной татуировки — мама просила ее не наносить на тело рисунки, пока ей не исполнится 25 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="980" height="552" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746127" frameborder="0"></iframe> Иркутянка бьет тату одной рукой, чтобы заработать себе на протез.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU