2019-11-29T21:49:31+03:00
Общество

Эксперты рассказали, каким видят «Академгородок 2.0» в Новосибирске

Проект «Академгородок 2.0» активно обсуждается сибиряками
Алена КУЛЕШОВА
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По мнению директора компании «Медико-биологический союз» Михаила Лосева, чтобы построить новый Академгородок, необходимо, чтобы в основе этого стоял профессионал в области бизнеса. Фото: архивы Музея города НовосибирскаПо мнению директора компании «Медико-биологический союз» Михаила Лосева, чтобы построить новый Академгородок, необходимо, чтобы в основе этого стоял профессионал в области бизнеса. Фото: архивы Музея города Новосибирска
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В Новосибирске около двух лет назад был запущен проект «Академгородок 2.0». Однако среди сибиряков идея нового научного центра продолжает активно обсуждаться. И на сегодняшний день об этом проекте накопилось множество различных отзывов. Издание «Новая Сибирь» выяснило, как относятся к идее «2.0» новосибирские ученые, политики и деятели бизнеса.

— Академгородок 1.0 существует. Огромное количество выходцев из него работают по всему миру. Только в Хьюстоне работают более 1200 сотрудников бывшего СО РАН и выпускников НГУ. Когда говорите с этими людьми, понимаете, что это люди Академгородка, и они ими остались. Мне бы хотелось, чтобы Академгородок 2.0 развивался в этом направлении, а не в том, сколько построить школ и дорог, — поделился своими мыслями насчет проекта Михаил Эпов, академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

А, по мнению директора компании «Медико-биологический союз» Михаила Лосева, чтобы построить новый Академгородок, необходимо, чтобы в основе этого стоял профессионал в области бизнеса или госчиновник.

— Люди сегодня с трудом понимают, что строят синхротрон, но кто его потребитель? Сейчас нет единой идеологии, нельзя построить идеологию, сшивая одеяло по кусочкам, — в основе должен стоять профессионал в области бизнеса, хотя бы госчиновник. У него должно быть умение строить экономику, а сегодня этим обладает малое количество людей, утверждает Михаил Лосев.

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, отмечает, что сравнивать между собой стратегии строительства «Лаврентьевского» Академгородка и нового «Академгородка 2.0» просто некорректно.

— Вот говорят, что Академгородок — миф. Чего мы сейчас ждем? Что придет Лаврентьев, жестко покажет, даст ресурсы — и поехали? Правильно сказали, что изменилось время, и мы, поэтому говорим: 2.0 — это новый формат в новом времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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