Для супа - с чесноком: сибиряк делает съедобные ложки

СЕГОДНЯ 21:25 2019-11-29T21:25:00+03:00

По словам предпринимателя, идея запуска столь нестандартного бизнес-проекта, возникла у него после того, как он наткнулся на информацию о существовании съедобных ложек в интернете

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Бизнесмен Вадим Фаттахов — автор необычного проекта: производства съедобных ложек. Он рассказал об истории своего бизнеса, заботе об экологической обстановке и планах на будущее.

По словам предпринимателя, идея запуска столь нестандартного бизнес-проекта, возникла у него после того, как он наткнулся на информацию о существовании съедобных ложек в интернете. Но оказалось, что в России этим в настоящее время никто не занимается. Это подтолкнуло его к созданию подобного производства. Вадим Фаттахов отмечает, что в идее данного проекта ему нравится то, что он попадает в современные тренды более бережного отношения к экологии и осознанного потребления.

Бизнесмен утверждает, что для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь, на начальных этапах было потрачено 4,5 миллиона рублей.

— Старт обошелся в 4,5 млн руб. Для меня это значительная сумма. Первые шаги делались на мои личные средства: продал машину, летом доезжаю в офис на велосипеде. Сам тоже стал чуть более осознанным в плане потребления и экологии. Откровенно говоря, можно было уложиться в 3 миллиона, но каждое неверное решение стоило денег, а неверные решения были — ориентироваться не на кого, — передает слова Вадима Фаттахова издание «Деловой квартал Новосибирск». — Также на первых порах разместились по очереди на двух главных краудфандинговых платформах России. За полтора месяца собрали с помощью площадки 130 тыс. руб. Сумма по меркам бизнес-проектов не очень высокая, но благодаря этим деньгам мы сумели продать первую партию в 4 тысячи ложек и, главное, привлекли к проекту внимание, в том числе и партнеров. У нас, в первую очередь, бизнес b2b, и многое лежит на региональных дилерах. У меня как у производителя задача — загрузить производственные мощности, а продажей и конкретными договоренностями с кафе и ресторанами занимаются представители в каждом городе. Со временем, с инвестициями стало немного проще, но даже сейчас мы находимся в поиске средств. Нужно привлечь больше финансов, чтобы реализовать все задумки.

Самым сложным в реализации данного проекта, по словам предпринимателя стала работа с рецептурой и производством. Только на отлаживание технологии выпечки ушел год.

— В месяц мы можем сделать до 100 тыс. ложек, но изготовлением заняты семь человек (без учета офисных сотрудников), и это по-прежнему во многом ручная работа. Мы хотим автоматизировать процесс выпечки, а для этого требуются значительные инвестиции, — сообщает Вадима Фаттахова. — Механическую линию производства придется изготавливать специально под наш проект, а это дорого. Например, есть линии для производства кексов разных размеров, для ложек — пока еще нет.

Этот продукт является прекрасной альтернативой одноразовой посуде. С точки зрения экологии, массовое распространение и использование одноразовой пластиковой посуды — это, естественно, вредно. Поэтому в наше время многие люди, особенно молодежь, все чаще отказываются от использования не экологичных материалов.

Изготавливаются «экологичные» ложки из молока, сахара, пшеничной муки и масла. А в некоторые добавляются также натуральные вкусовые ингредиенты. Сладкими ложками можно есть десерты, а ложками, к примеру, с чесноком, можно есть супы. В планах у Вадима Фаттахова начать изготовление ложек для веганов и без содержания глютена.

— В настоящее время представительства компании есть более чем в 20 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. В первую очередь, мы стараемся увеличить оптовые продажи. Есть кафе и рестораны, которые подают блюда вместе с нашими ложками. Есть контракт с одной компанией из Татарстана, которая продает съедобные сувениры, — рассказал бизнесмен. — Но от розничных продаж мы сами тоже не отказываемся. Основной канал продаж — интернет: официальный сайт, страницы в социальных сетях. Сарафанное радио хорошо работает в том числе. Частые клиенты — молодые мамы. Они покупают ложки с разными вкусами, чтобы завлечь ребенка поесть.

В Новосибирске попробовать съедобные ложки можно в некоторых островках с мороженным в ТЦ и в кафе с супами в съедобной посуде.

ИСТОЧНИК KP.RU