«Жесть, по детям могли попасть»: в Новосибирске обстреляли трамвай №13

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-29T18:33:48+03:00

Около 19:00 в полицию поступил вызов о повреждении трамвая № 13. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Вечером 29 ноября в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные выстрелили в трамвай № 13, который следовал по своему маршруту. Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за разъяснением обстоятельств случившегося.

— Около 19:00 в полицию поступил вызов о повреждении трамвая. У него оказались разбиты стекла, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — На место случившегося сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Информация о произошедшем появилась в паблике «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев события, пуля прошла насквозь салона, но никого не задела. Однако стеклянная крошка окна посыпалась на пассажиров.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что теперь даже в общественном транспорте не будут чувствовать себе в безопасности:

— Жесть, по детям же могли попасть!

— Это просто кошмар! Теперь и в трамвай не сядешь спокойно.

— Надеюсь, стрелявших поймают, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU