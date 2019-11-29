На теле - огнестрельная рана: заведующего отделением наркодиспасера нашли мертвым в его квартире
В Новосибирске был найден мертвым заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера. Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире в Октябрьском районе. По словам правоохранителей, в данной смерти криминал замешен не был.
— Погибшего обнаружили в своей квартире по улице Татьяны Снежиной, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета России по Новосибирской области. — По факту обнаружения тела проводится уголовно-процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что причина смерти носит некриминальный характер.
Как сообщает источник КП-Новосибирск, погибший мужчина был найден с огнестрельной раной у себя дома несколько дней назад. Известно, что он был очень тяжело болен.
ИСТОЧНИК KP.RU