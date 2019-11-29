2019-11-29T16:21:19+03:00
Происшествия

На теле - огнестрельная рана: заведующего отделением наркодиспасера нашли мертвым в его квартире

По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире в Октябрьском районе.Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире в Октябрьском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Новосибирске был найден мертвым заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера. Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире в Октябрьском районе. По словам правоохранителей, в данной смерти криминал замешен не был.

— Погибшего обнаружили в своей квартире по улице Татьяны Снежиной, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета России по Новосибирской области. — По факту обнаружения тела проводится уголовно-процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что причина смерти носит некриминальный характер.

Как сообщает источник КП-Новосибирск, погибший мужчина был найден с огнестрельной раной у себя дома несколько дней назад. Известно, что он был очень тяжело болен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ты будешь жить в своих детях»: в Новосибирске простятся с девушкой, которую спасали всей страной
«Ужас! Как здесь ездить?»: водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском
«Просто показали, где ее кексы»: родители из школы, где обидели девочку на чаепитии, дали свою версию
Греем пушками: в Новосибирском театре оперы и балета нет отопления
Докрутились: министр спорта не исключает, что Pole dance включат в Олимпиаду
Видео, как стая собак преследует детей, напугало соцсети
В Новосибирске заиграл джаз при свечах, и вы туда приглашены!
«Куда я ключи дел?»: новосибирцам предлагают бесплатно проверить себя на расстройство памяти
Нужны пуанты с начесом: в Новосибирском театре оперы и балета — холодные батареи
Местным производителям предложат получить сертификат «Новый сибирский продукт»
«Это ж халява!»: новосибирцы расхватали просрочку, не поделившись с собаками
Вот сволочи: видео с подростками, испоганившими подъезд, возмутило соцсети
Что это такое? Сибиряки заметили в небе необычное свечение
Мода, ты пьяна: сибирячки колют «губы дьявола» к Новому году
«Они даже не знают, сколько им лет»: новосибирский врач потратил свой отпуск на спасение детей в трущобах Америки
Александр Карелин сравнил развитие Новосибирска и Казани: «Надо больше заявляться»
Александр Карелин о медведе как символе России: «Мощь, сила и артистическая неуклюжесть»
Котики повсюду: новосибирцы любят их больше всех питомцев
«Это реально гадко!»: сибирячка выпила чай с червями
Александр Карелин ответит на вопросы о спорте и политике
«Цветы измазали вонючей краской»: уродливый букет невесты испортил свадьбу сибирячке
«Свет помешал»: противник пыток над заключенными устроил бунт в новосибирской колонии
Тело превратилось в месиво: пьяные подростки зверски убили сибиряка в его квартире
Министр спорта: «ЛДС в Новосибирске построят, даже если у нас заберут чемпионат мира»
Победитель благотворительного конкурса «Во благо» получил свою награду