«Ужас! Как здесь ездить?»: водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском
Сегодня, 29 ноября, на трассе под Новосибирском произошла авария. Там, в Болотинском районе, столкнулись грузовые автомобили. В результате ДТП один из грузовиков загорелся.
— Водитель тягача «Freightliner» ехал со стороны Болотного в направлении Новосибирска. Рядом с поворотом в село Ояш, он столкнулся с фурой «Iveco», которая ехала по встречной полосе, — сообщается в группе «АСТ-54» Вконтакте. — От удара «Freightliner» упал в кювет и перевернулся на бок: после этого машина загорелась.
Водитель вспыхнувшего автомобиля скончался на месте происшествия. Мужчина, сидевший за рулем «Iveco», был доставлен в больницу с различными травмами.
На месте случившегося работали спасатели, пожарные и скорая помощь. Последствия произошедшей аварии сняли на видео другие автомобилисты. В соцсетях люди отметили, что на этом участке дороги аварии происходят очень часто и ездить там становится все страшнее.
Водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском.
ИСТОЧНИК KP.RU