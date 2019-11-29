«Ужас! Как здесь ездить?»: водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-29T15:01:24+03:00

От удара «Freightliner» упал в кювет и перевернулся на бок: после этого машина загорелась. Фото: Кадр из видео

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Сегодня, 29 ноября, на трассе под Новосибирском произошла авария. Там, в Болотинском районе, столкнулись грузовые автомобили. В результате ДТП один из грузовиков загорелся.

— Водитель тягача «Freightliner» ехал со стороны Болотного в направлении Новосибирска. Рядом с поворотом в село Ояш, он столкнулся с фурой «Iveco», которая ехала по встречной полосе, — сообщается в группе «АСТ-54» Вконтакте. — От удара «Freightliner» упал в кювет и перевернулся на бок: после этого машина загорелась.

Водитель вспыхнувшего автомобиля скончался на месте происшествия. Мужчина, сидевший за рулем «Iveco», был доставлен в больницу с различными травмами.

На месте случившегося работали спасатели, пожарные и скорая помощь. Последствия произошедшей аварии сняли на видео другие автомобилисты. В соцсетях люди отметили, что на этом участке дороги аварии происходят очень часто и ездить там становится все страшнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746874" frameborder="0"></iframe> Водитель заживо сгорел в грузовике на трассе под Новосибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU