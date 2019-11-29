«Куда я ключи дел?»: новосибирцам предлагают бесплатно проверить себя на расстройство памяти

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-29T12:17:31+03:00

Всех желающих врачи проверят с помощью тестов и без записи на прием

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске 6 декабря пройдет бесплатная акция «Академия памяти». На ней кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян проведет лекцию и расскажет, как вовремя понять, что у человека нарушения памяти, каковы признаки деменции, как ухаживать за пожилыми людьми с такими расстройствами, а также как снизить риски этой болезни.

После лекции врачи проведут тесты для всех желающих, то есть на месте можно будет получить консультацию врача и проверить себя.

Подобные встречи уже прошли в двадцати городах России. Организатор утверждают, что число больных людей в нашей стране приближается к 1,7 миллиона. При этом мало кто понимает, что страдает расстройством, так как симптомы воспринимаются, как обычные признаки старения.

Встреча пройдет по адресу ул. Добролюбова, дом 2, конференц-зал. Начало в 14 часов, тестирование будет проходить с 14.30 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU