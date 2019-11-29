Местным производителям предложат получить сертификат «Новый сибирский продукт»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-29T11:55:48+03:00

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Общественный совет при региональном минпромторге обсудил запуск проекта «Новый сибирский продукт». Также в фокусе оказался вопрос по введению налога на профессиональный доход в Новосибирской области.

Замминистра Максим Останин рассказал о приоритетах в продвижении местных производителей. Сертификация «Новый сибирский продукт» заработает уже в следующем году. Чтобы принять участие в проекте, нужно будет зарегистрироваться на сайте и провести проверку продукции на соответствие требованиям.

— На Втором торговом форуме мы выслушали мнения экспертов и представителей предприятий о системе и теперь продолжаем вносить коррективы. В целом она даст право рассчитывать на место на наших социальных ярмарках, других преференций, пользоваться знаком сертификации, и, как следствие продвигать свой продукт, говорит замминистра.

Что касается цифр по профессиональному доходу, он должен быть равен 4% от дохода при продаже товаров или услуг обычным людям, и 6% если потребителями являются компании или предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU