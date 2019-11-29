«Это ж халява!»: новосибирцы расхватали просрочку, не поделившись с собаками
В Новосибирске стартовал день тотальных скидок «Черная пятница». Участники акции стали не только модные бутики с одеждой и драгоценностями, но и продуктовые магазины. Например, магазин в доме №8 по улице Шмидта решила задаром отдать просрочку с супермаркета. Очевидцы рассказывают, что за продуктами люди приехали на иномарках. Щедрость магазина вызвала такой ажиотаж, что люди вырывали друг у друга из рук бесплатные вкусности. Прохожие сняли это на видео и разместили кадры в группе «Инцидент Новосибирск».
— Довели народ, что даже на иномарках за просрочкой ездят, — написали подписчики паблика.
— Не ерничайте, как бы самим в старости в такой ситуации не оказаться.
— Да такие люди кругом, на халяву, не только просрочку, но и за пиццей за сто рублей готовы стоять полдня в очереди.
— Собаке не досталось походу ничего.
— Только бабушек на таких аттракционах щедрости я почти там не вижу. Ходят за просрочкой одни и те же. Это или маргиналы местные, или цыгане, или просто любители халявы. Просто такие люди. Причем тут довели?
Новосибирцы расхватали просрочку с магазина за пару минут.
ИСТОЧНИК KP.RU