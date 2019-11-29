2019-11-29T11:37:42+03:00
Общество

«Это ж халява!»: новосибирцы расхватали просрочку, не поделившись с собаками

Очевидцы сняли на видео, как люди вырывали продукты друг у друга из рук
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы расхватали просрочку с магазина за считанные минуты. Фото: стоп-кадрНовосибирцы расхватали просрочку с магазина за считанные минуты. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске стартовал день тотальных скидок «Черная пятница». Участники акции стали не только модные бутики с одеждой и драгоценностями, но и продуктовые магазины. Например, магазин в доме №8 по улице Шмидта решила задаром отдать просрочку с супермаркета. Очевидцы рассказывают, что за продуктами люди приехали на иномарках. Щедрость магазина вызвала такой ажиотаж, что люди вырывали друг у друга из рук бесплатные вкусности. Прохожие сняли это на видео и разместили кадры в группе «Инцидент Новосибирск».

— Довели народ, что даже на иномарках за просрочкой ездят, — написали подписчики паблика.

— Не ерничайте, как бы самим в старости в такой ситуации не оказаться.

— Да такие люди кругом, на халяву, не только просрочку, но и за пиццей за сто рублей готовы стоять полдня в очереди.

— Собаке не досталось походу ничего.

— Только бабушек на таких аттракционах щедрости я почти там не вижу. Ходят за просрочкой одни и те же. Это или маргиналы местные, или цыгане, или просто любители халявы. Просто такие люди. Причем тут довели?

Новосибирцы расхватали просрочку с магазина за пару минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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