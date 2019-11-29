2019-11-29T10:52:57+03:00
Общество

Вот сволочи: видео с подростками, испоганившими подъезд, возмутило соцсети

Жители дома ищут хулиганов, чтобы наказать
Ульяна ДЖАНКОВА
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Парни заскучали, пока ждали лифт и испоганили подъезд. Фото: стоп-кадрПарни заскучали, пока ждали лифт и испоганили подъезд. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске во втором подъезде дома 1/8 по улице Одоевского произошел неприятный инцидент. О нем рассказали сами жильцы в группе «Подслушано Первомайка».

— Срочно разыскиваем молодых людей с видео для обсуждения способа выхода из сложившейся ситуации. В четверг, 28 ноября, в 22.54 у нас произошла неприятная ситуация: двое молодых парней испоганили подъезд! Ну что за подростки пошли? — написали жильцы дома в паблике.

Что конкретно происходило в подъезде, отчетливо зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была размещена на потолке напротив двух лифтов. На кадрах видно как двое парней подходят к лифту и вызывают его. Он долго ехал, а молодые люди не знали, чем себя занять. Один из них решил справить нужду, он зашел за угол и сделал свое дело. В это время друг совсем заскучал, он не нашел ничего лучшего, как вырвать выключатель, потом парень попытался вставить его на место, но не вышло. После, как ни в чем не бывало, парни зашли в лифт и спустились на первый этаж.

- Вот сволочи! Не малыши уже, - возмутились новосибирцы.

В Новосибирске парень справил нужду, пока ждал лифт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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