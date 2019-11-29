2019-11-29T07:21:55+03:00
Общество

Александр Карелин сравнил развитие Новосибирска и Казани: «Надо больше заявляться»

Депутат Государственной Думы и трехкратный победитель Олимпийских игр, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» почему Татарстану удается участвовать во множестве федеральных проектов
Екатерина КОМЯКОВА
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Александр Карелин: "Нам нужно в части подготовки подработать".Александр Карелин: "Нам нужно в части подготовки подработать".Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Александр Карелин ответил на вопросы радиослушателей в прямом эфире. Один из горожан спросил депутата Госдумы, почему Новосибирск обделен финансированием из федерального центра. По сравнению с Казанью и Татарстаном, наш миллионный город не так бурно развивается. В ответ Александр Карелин напомнил, что в ближайшие годы к Молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске будет построен новый ЛДС, а к другому чемпионату — новый волейбольный центр, который будет полезен не только для игровых видов спорта, там можно также проводить чемпионаты по единоборству.

— Возьмем, к примеру, дороги или дворы, мы получаем свой миллиард рублей на протяжении уже двух бюджетных периодов. Мы во всех программах участвуем, не скажу, что город и область несколько уязвлены в этом плане. При этом нужно больше заявляться. Нужно более тщательно планировать, потому что Татарстан, о котором было сказано, подает огромное количество заявочного материала, заранее его готовит. Любая программа, не успеют ее еще объявить, а они уже готовы в ней участвовать. Поэтому нам нужно в части подготовки подработать, и во всем остальном мы сможем участвовать, — рассказал КП-Новосибирск Александр Карелин.

Также во время радиоэфира трехкратный победитель Олимпийских игр рассказал, почему считает сравнение России с медведем оправданным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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