Александр Карелин ответит на вопросы о спорте и политике
Депутат Государственной Думы и трехкратный победитель олимпийских игр даст интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр Карелин ответит на вопросы в прямом эфире.
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У известно спортсмена и политика – новый статус. На съезде в Москве произошла ротация руководства «Единой России», на треть обновился Генеральный совет. В него вошло беспрецедентно много новосибирцев - шесть представителей. Из них двое будут работать в президиуме совета. Это Виктор Игнатов и Александр Карелин.
Александр Александрович подробнее расскажет об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» 29 ноября в 9.00. А также ответит на другие вопросы – о спорте и о политике.
ИСТОЧНИК KP.RU