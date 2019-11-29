«Их измазали вонючей краской»: сибирячка отказалась выходить замуж из-за уродливого букета невесты

СЕГОДНЯ 03:07 2019-11-29T03:07:39+03:00

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Флорист чуть было не поставила под угрозу семейную жизнь сибирячки. По мнению невесты, мастер — мошенница: на картинке в интернете показывает одно, а на деле — сплошное уродство.

— Мошенничество в любой сфере нашей жизни — дело привычное. Вера в лучшее все же остается, и, видимо, зря. Мою свадьбу испортила «флорист от бога»! В интернете я искала, кто бы сделал мне красивый букет. В топе была девушка, которая на своей странице размещала чудесные фото букетов: красочная группа, хорошие отзывы, приемлемые цены, акции — и все, ты попал в сети. Прекрасная Елена пообещала самый лучший и красивый букет, назвала кучу цветов, которые можно использовать при составлении, так же сделала акцент на том, что лично для меня прилетит самолет с доставкой цветов из Голландии, а еще пообещала суперподарок от студии. В общем я сделала заказ на четыре тысячи рублей, предоплата составила — три тысячи рублей. Деньги я перевела на карту, — делится в группе «ЧС54 | Новосибирск» расстроенная девушка.

По словам сибирячки, после того, как деньги благополучно улетели на карту флористу, сказка закончилась. Милая цветочница перестала выходить на связь. В день, когда невеста должна была забрать букет, встреча была назначена на 11 часов дня, ей грубо заявили, что флорист еще спит, нечего беспокоить по пустякам. А перед самой свадьбой она и вовсе поставила условие, чтобы перевели оставшуюся сумму, иначе к составлению букета она даже не притронется.

Переживая, что свадьба попросту срывается, сибирячка отправила еще одну тысячу рублей. В итоге букет оплачен полностью, но цветов нет. Когда букет все-таки был доставлен невесте, она признается, что при взгляде на цветы, она намерена была отменить свою свадьбу. По словам девушки: букет был куцым, но хуже всего было то, что все цветы измазали вонючей краской. В ответ флорист сказала, что не понимает недовольства, ее работа сделана отлично.

Флорист покрасила цветы неприятной по запаху краской. «ЧС54 | Новосибирск»

— Ты меня уже достала, ты больная что ли, и что такого, что я покрасила цветы, все красят, не понимаю, что тебе нужно от меня, отстань уже, я 15 лет работаю флористом и знаю, что да как, — написала флорист недовольной невесте, а после и вовсе заблокировала ее во всех соцсетях.

Свадьба сибирячки все-таки состоялась, но девушка советует невестам внимательнее относиться к заказам из интернета и не вестись на красивую картинку, ведь зачастую она рискует так и остаться только снимком с экрана.

ИСТОЧНИК KP.RU