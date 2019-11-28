2019-11-28T19:18:24+03:00
Происшествия

Тело превратилось в месиво: пьяные подростки зверски убили сибиряка в его квартире

Подозреваемых вычислили следователи полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Двое подростков насмерть избили 41-летнего мужчину.Двое подростков насмерть избили 41-летнего мужчину.
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Двое подростков насмерть избили 41-летнего мужчину. Подозреваемых, 15-летнего и 16-летнего парней, вычислили следователи полиции. Произошла это ужасное преступление в Норильске Красноярского края.

К правоохранительным органам 27 ноября обратились сотрудники скорой помощи. Они сообщили, что в одной из квартир на улице Космонавтов в Талнахе был обнаружен труп мужчины. Его тело было обезображено, что явно свидетельствовало об убийстве. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа полиции.

Оперативники пообщались со всеми соседями, посмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. В итоге, стало понятно, что к преступлению могли быть причастны двое местных подростков. После разговора с сотрудниками уголовного розыска пообщались с молодыми людьми, они во всем сознались.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия журналистам КП-Красноярск. — Вот предварительная версия следствия: вечером 25 ноября двое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в квартиру к жителю Норильска. На почве ранее возникших личных неприязненных отношений нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели. Потерпевший умер на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для них. Вероятнее всего, подростки будут взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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