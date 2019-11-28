Победитель благотворительного конкурса «Во благо» получил свою награду

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-28T18:05:39+03:00

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Одной из самых активных участниц конкурса стала организатор движения «Чистый берег» Ульяна Артамонова. Она не смогла принять участие в официальной церемонии награждения, поэтому важную награду вручили сейчас.

— Замечательно, что у молодого поколения появляются такие идеи. Тем более эта инициатива связана с очень значимым проектом — чистая окружающая обстановка, — говорит заместитель председателя комиссии по социальной политике здравоохранению и трудовым отношениям Роман Бубенов.

Ульяна получила награду в номинации «Лидер общественного мнения». Девушка рассказала об организованном ей экопроекте:

— Здесь очень много задач. Нужно понимать, что после уборки территорий мусор нужно вывозить, надо найти спонсоров, договориться с властями. И вот именно в сотрудничестве с властями мне помогла Общественная палата Новосибирской области за что им отдельное «спасибо», — поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск молодая эко-активиста Ульяна.

При сотрудничестве с региональной Общественной палатой Ульяна сделала из скучной уборки мусора целое шоу. Были музыка, сцена, диджей. Людям было интересно и весело. Помимо выполнения доброго дела люди не только объединились, но и повеселились. По словам Ульяны, как раз такая обстановка усиливает патриотизм людей и народа приходит убирать мусор с каждым разом все больше. Но просто сбором мусора дело не кончилось.

— Я также активно привлекаю перерабатывающие компании. Ведь важно не просто перенести одну кучу мусора в другую, а переработать его, — отмечает Ульяна.

На этом сибирячка останавливаться не собирается. Помимо представителей власти девушка хочет привлечь и частных предпринимателей. Ведь ее идея состоит не в том, чтобы просто убрать окружающую среду и показать пример другим, а сделать вклад в избавлении от главной причины загрязнения окружающей среды. По ее мнению, бизнесмены смогут изменить политику внутри своей компании.

— Бизнесмен, например, может отказаться от пластиковой посуды внутри организации. Потому что нужно понимать, когда мы выбрасываем пластик в бак, он никуда не исчезает и с каждым его становится больше, — рассказывает Ульяна.

ИСТОЧНИК KP.RU