Девочка умирала девять дней, а взрослые не могли ее найти: волонтер рассказала, в честь кого назван отряд «Лиза Алерт»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-28T17:45:07+03:00

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Названием отряда «Лиза Алерт» волонтеры увековечили имя девочки. Ее смерть в 2010 году потрясла россиян.

О поисках маленькой Лизы рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»-Новосибирск Алеся Яблонских. Она напомнила историю девочки на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ». Мероприятие проходило в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте. Алесю слушали журналисты и блогеры постсоветских стран.

Приводим рассказ волонтера полностью.

- Поисковый отряд «Лиза Алерт» появился на свет в 2010 году в октябре. Небольшой подмосковный город Орехов-Зуево, население - 5 тысяч человек. В лес уходит на прогулку маленькая девочка Лиза Фомкина, ее тетя - инвалид детства - и две собаки. Обычная прогулка ежедневная превращается в трагедию, потому что к вечеру того дня ребенок домой не возвращается, тетя не возвращается тетя. Родным абсолютно не известно об их месте нахождения.

Начинаются поиски. Родные, близкие, друзья, соседние поселки, соседи бегают по лесу ищут ребенка. Как на зло, по стечению обстоятельств в этот время случился День города, и, как положено, все правоохранительные органы осуществляли правопорядок на общественных мероприятиях, и поиском ребенка начали заниматься на четвертый день, когда люди били во все колокола. Один из колоколов - это распространение информации в сети Интернет. Информация в сеть ушла, причем с какой-то обычной группы «купи-продай», или что-то из детских товаров. Простое сообщение «у моей соседки пропал ребенок, четвертые сутки ищем под дождем». Это 2010 год. Если в августе - в начале сентября в Подмосковье горели леса (это были страшные пожары и страшная засуха), то после пожара начались ливневые дожди, и как раз в период этих дождей случилась эта пропажа ребенка.

Люди приехали со всех концов Москвы и Подмосковья. Люди, не знали, как искать ребенка. Просто с автомобильными навигаторами шли по лесу. На девятый день нашли тетю – женщина погибла в лесу от переохлаждения, она была практически абсолютно раздета. От ее тела в сторону шли маленькие следы. Было понятно, что она пыталась сохранить жизнь маленькой Лизе, и счет идет на часы, минуты. Чуда, к сожалению, не произошло. На следующий день, на десятые сутки с начала поиска, девочка была обнаружена, девочка, к сожалению, погибла. И как потом скажет судмедэкспертиза, смерть наступила, примерно, за 10-12 часов до момента обнаружения.

То есть больше девяти суток маленький ребенок, которому не исполнилось на момент пропажи пяти лет, провела в лесу, давала людям шанс, чтобы ее нашли, чтобы ее спасли. Жуткая несправедливость. Буквально недалеко от центральной главной площади России. И люди, которые провели много суток в этом подмосковном лесу, приняли решение, что это все надо организовать.

Отряд «Лиза Алерт» объединяет волонтеров из разных городов. Участники занимаются поиском без вести пропавших людей. На форуме Алеся Яблонских рассказала и о том, как началась работа регионального отделения. Это было в 2013 году, когда в Баганском районе потерялся мальчик. Его тоже не удалось спасти. Тем не менее, на счету отряда – много успешных поисков и спасенных жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU