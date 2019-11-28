Бессердечно: эксперт предупредил о скором исчезновении лайков в соцсетях
Скоро блогеры не смогут мериться количеством лайков. Значки с сердчеком (а где-то – с большим пальцем) неровен час покинут соцсети. Так считает независимый эксперт по SMM Виктория Бубнова.
- Далеко уже все не меряется подписчиками. Даже репостами уже ничего не меряется. Лайки в Инстаграме уже убираются. Тестирование идет: сейчас у части аудитории нет лайков в Инстаграме. Скоро лайков не будет. За Инстаграмом подтянется Facebook, за ним, я думаю, что ВКонтакте подтянется, или Одноклассники – смотря, кто быстрее среагирует. В общем, лайков у нас скоро не останется. И это в целом – хорошо, - спрогнозировала Бубнова, выступая в Новосибирске на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ».
На мероприятии эксперт давала журналистам из постсоветских стран рекомендации о продвижении соцсетей. Ликвидацию лайков она предложила не воспринимать болезненно.
- Как выжить с Инстаграме без лайков? За счет комментов, за счет прямых эфиров, за счет взаимодействия со своей аудиторией, - сказала она.
ИСТОЧНИК KP.RU