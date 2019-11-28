2019-11-28T16:52:10+03:00
Общество

Бессердечно: эксперт предупредил о скором исчезновении лайков в соцсетях

От привычных знаков одобрения уже отказывается Instagram. На форуме в Новосибирске SMM-специалист предупредил, что вирус обезлайкивания может быть заразным
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Популярный фотоблог намерен отказаться от знаков одобрения.Популярный фотоблог намерен отказаться от знаков одобрения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Скоро блогеры не смогут мериться количеством лайков. Значки с сердчеком (а где-то – с большим пальцем) неровен час покинут соцсети. Так считает независимый эксперт по SMM Виктория Бубнова.

- Далеко уже все не меряется подписчиками. Даже репостами уже ничего не меряется. Лайки в Инстаграме уже убираются. Тестирование идет: сейчас у части аудитории нет лайков в Инстаграме. Скоро лайков не будет. За Инстаграмом подтянется Facebook, за ним, я думаю, что ВКонтакте подтянется, или Одноклассники – смотря, кто быстрее среагирует. В общем, лайков у нас скоро не останется. И это в целом – хорошо, - спрогнозировала Бубнова, выступая в Новосибирске на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ».

На мероприятии эксперт давала журналистам из постсоветских стран рекомендации о продвижении соцсетей. Ликвидацию лайков она предложила не воспринимать болезненно.

- Как выжить с Инстаграме без лайков? За счет комментов, за счет прямых эфиров, за счет взаимодействия со своей аудиторией, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр спорта: «ЛДС в Новосибирске построят, даже если у нас заберут чемпионат мира»
Победитель благотворительного конкурса «Во благо» получил свою награду
Кто из них настоящая? Преступница из Новосибирска сделала тату как у Наргиз
Девочка умирала девять дней, а взрослые не могли ее найти: волонтер рассказала, в честь кого назван отряд «Лиза Алерт»
Не понимает, где находится: в Новосибирске ищут пропавшего 74-летнего дедушку в темном пуховике
«Потолок подпирают бревном»: больную раком сибирячку и ее дочку отказываются переселять из дома-развалюхи
Сибирячка, больная раком, отдала собранные ей деньги нуждающимся детям
Помыться хотел: воришка украл из магазина 9 флаконов шампуня
«Что это за вонючая жижа?»: сибиряки пожаловались на грязную воду в домах
Из-за болезни академика СО РАН, живущего в скандальном коттедже за 67 миллионов, перенесли слушание в суде
Уволилась директор школы, где учительница вышла замуж за бывшего ученика
Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии
«С глазами, полными ужаса»: курьер с тремя букетами цветов застрял в лифте с красоткой
В Альфа-Банке стартовала «черная пятница» для бизнеса
«Он этого не хотел»: новосибирский студент пропал после расставания с девушкой
«Это может быть смертельным»: эксперты рассказали о влиянии снюсов на организм детей
Полицейские начали проверку после избиения девочки, униженной на чаепитии
Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля
«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам