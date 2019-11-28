Бессердечно: эксперт предупредил о скором исчезновении лайков в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-28T16:52:10+03:00

От привычных знаков одобрения уже отказывается Instagram. На форуме в Новосибирске SMM-специалист предупредил, что вирус обезлайкивания может быть заразным

Изменить размер текста: A A

Скоро блогеры не смогут мериться количеством лайков. Значки с сердчеком (а где-то – с большим пальцем) неровен час покинут соцсети. Так считает независимый эксперт по SMM Виктория Бубнова.

- Далеко уже все не меряется подписчиками. Даже репостами уже ничего не меряется. Лайки в Инстаграме уже убираются. Тестирование идет: сейчас у части аудитории нет лайков в Инстаграме. Скоро лайков не будет. За Инстаграмом подтянется Facebook, за ним, я думаю, что ВКонтакте подтянется, или Одноклассники – смотря, кто быстрее среагирует. В общем, лайков у нас скоро не останется. И это в целом – хорошо, - спрогнозировала Бубнова, выступая в Новосибирске на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ».

На мероприятии эксперт давала журналистам из постсоветских стран рекомендации о продвижении соцсетей. Ликвидацию лайков она предложила не воспринимать болезненно.

- Как выжить с Инстаграме без лайков? За счет комментов, за счет прямых эфиров, за счет взаимодействия со своей аудиторией, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU